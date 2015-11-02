

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın miting ve programlarında görev yapan Orhan Karakurt, Erdoğan'ın bir fotoğrafını Twitter'da paylaştı.



Karakurt, paylaştığı fotoğrafa, "An itibarıyla Reisicumhurumuz" notunu düştü.



Erdoğan'dan seçim açıklaması



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim sonucuyla ilgili açıklamaları:



Seçim sonuçları, milletimizin tercihinin, 7 Haziran'da risk altına giren istikrar ve güven ortamına sahip çıkmaktan yana olduğunu göstermiştir.



Türkiye'yi 13 yıldır tek başına yöneten AK Parti, bu sonuçlara göre, önümüzdeki 4 yıl için milletimizden yeniden yetki almıştır. Bu seçim sonuçları, farklı kesimler için, farklı anlamlar içeren çok önemli mesajları bünyesinde barındırmaktadır. En önemli mesaj, hiç şüphesiz, bölücü terör örgütü ve onun güdümündeki yapılara yöneliktir. Türkiye'nin üzerine 7 Haziran sonrasında yeniden silahın, bombanın, şiddetin, kanın, gözyaşının, velhasıl terörün karanlık yüzünün gölgesini düşürmeye çalışan o yapıya, bölge halkı başta olmak üzere aziz milletimiz güçlü bir cevap vermiştir.



Baskıyla, tehditle, kan dökmekle, can almakla demokrasinin, milli iradenin, hukukun, kalkınmanın yan yana olamayacağı, 1 Kasım'da bizzat milletimiz tarafından söz konusu kesimlere açık ve net bir şekilde belirtilmiştir. Milletimiz 1 Kasım seçimleriyle, ülkemizin birlik, beraberlik ve bütünlüğüne sahip çıkma yönünde güçlü bir irade ortaya koymuştur. Bu iradeye herkesin saygı göstereceğine inanıyorum. 1 Kasım seçimlerinin bir diğer önemli mesajı da, hiç şüphesiz, diğer muhalefet partilerine ve onların liderlerinedir. Sonuçlar, 7 Haziran seçimlerinde ikinci ve üçüncü olan partilerin, eskiden beri sergiledikleri uzlaşmaz ve rövanşist tavırlarını koalisyon görüşmelerinde de sürdürmelerinin, milletimiz tarafından tasvip edilmediğini göstermiştir.



Aziz milletimiz, istismar ve polemik siyasetini değil, hizmet, proje ve vizyon siyasetini tercih ettiğini 1 Kasım seçimlerinde açıkça beyan etmiştir. 1 Kasım seçimlerinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Bu demokratik yarışta yer alan tüm partilerimizi, sandığa gidip oy kullanmak suretiyle milli iradenin tecellisini sağlayan tüm vatandaşlarımızı tebrik ediyorum. Tek başına iktidar olan AK Parti'yi, Genel Başkanı ve Başbakan Sayın Ahmet Davutoğlu'nu kutluyorum. Sandıkta ortaya koyduğu irade ile Türkiye'nin geleceğine, 2023 hedeflerine sahip çıkan milletimizin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum.