Fransızlar Galatasaray'ın Loic Remiy İle İlgilendiğini İddia Etti
Gaziantepspor, Teknik Direktör Derelioğlu İle Anlaştı
Bu Halini Unutun, Fernandao Tanınmayacak Hale Geldi
Bakan Arslan: Kanal İstanbul Çalışmasında Sona Gelindi
Tesla, Güneş Enerjisi Depolayan Kiremit Üretecek
Erdoğan'dan Muhtarlara Müjde: İhtiyaç Duyulan Her Yere Muhtarlık Yapacağız
Suudi Arabistan'da Devrim Gibi Karar!
Nba'de Skandal! Bahis Oynayan Taraftarı Dinledi, Son Sayıyı Atmadı
Türkiye'den Bitcoin İçin Önemli Adım! Çalışma Grubu Oluşturuluyor
Beşiktaş'tan 9 Gol Yiyen Kaleci Süper Lig Ekibine Transfer Oluyor
Futbol Yazarı Serdar Ali Çelikler: Fbcoin, Gscoin, Bjkcoin Çıkarın
Galatasaray Odeabank Başantrenörlük Görevine Oktay Mahmuti'yi Getirdi
Asker Ailelerine Müjde! Artık Para Alınmayacak
Dubaili Şirketler Kuyumcukent'i İhya Edecek!
Beşiktaşlı Atiba'dan Cenk Tosun'a Büyük Övgü!
Bakan Canikli: Altay Ve Fırtına'ya Dünyadan Büyük Talep Var
Fransa'da Bakterili Bebek Maması Satılmış
300 Tavukla Üretime Başladı, Şimdi 7 Bin Tavuğu Var
Fenerbahçeli Aatif İddialı Konuştu: Daha Gerçek Aatif'ı Görmediniz
Beşiktaş Forvet İçin İlk İsmi Açıkladı!

Erdoğan'dan Muhtarlara Müjde: İhtiyaç Duyulan Her Yere Muhtarlık Yapacağız

ERDOĞAN'DAN MUHTARLARA MÜJDE: İHTİYAÇ DUYULAN HER YERE MUHTARLIK YAPACAĞIZ

43. Muhtarlar Toplantısından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm ülkede, ihtiyaç duyulan her yerde muhtarlık yapılması kararı aldık" dedi.

Tarih : 11 Ocak 2018, 20:10
Puan Ver : Erdoğan'dan Muhtarlara Müjde: İhtiyaç Duyulan Her Yere Muhtarlık Yapacağız(6/10)2

43. Muhtarlar Toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin heryerinde ihtiyaç duyulan her yerde muhtarlık yapılması kararı alındı. Dün içişleri bakanı ile kaymakamlar toplantısından sonra aramızda görüştük buna karar verdik" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

"SİZLERDEN TEK BEKLENTİMİZ MAHALLENİZE EN GÜZEL HİZMETİ VERMENİZDİR"

Bugün size yeni bir müjdem var. Ülkemizin her yerinde ihtiyaç duyulan yerlerde muhtarlık binası yapılması kararı aldık. Kaymakamlar toplantısının ardından bunu görüştük ve kararını aldık. Hazine arazileri valilliklere ve kaymakamlıklara verilecek. Onlar da bunu inşa edecekler. Muhtarlık binaları süratle yapılacak.

Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Bütün bunlar karşılığında sizlerden tek bir beklentimiz var o da mahallenize en güzel hizmeti yapmanızdır. Sizler mahalle halkının meseleleri ile ne kadar yakından ilgilenirseniz milletimiz de ülkesine o derece güçlü şekilde sahip çıkacaktır.

"MUHTARLIKLAR İÇİN ALT VE ÜST SINIR GETİRİLECEK"

25-30 bin nüfuslu mahalledeki bir muhtarın herkese ulaşması elbette mümkün olmaz. 2019'da yeni yönetim sistemine geçerken muhtarlıkların nüfus ve alan olarak büyüklükleri konusunda bir alt ve üst sınır getirilmesi düşünülebilir. Muhtarlarımızdan beklediğimiz verimi alabilmemiz ancak bu şekilde mümkün olabilecektir.

Muhtarlıklardaki bilgisayar sistemlerinin, kaymakamlıklarımızdaki ilgili birimlerle entegrasyonu sayesinde kamu kurumlarından bir kısmının bilgi toplaması muhtarlıklar üzerinden düşünülebilir. Türkiye bir çadır devleti hiç değil.

"BİZİM ÇOK BÜYÜK HEDEFLERİMİZ VAR"

Biz güçlü bir ülkeyiz. Bizim çok büyük hedeflerimiz var. Attığımız her adımda çok büyük mücadeleler veriyoruz. Muhtarlarımızın katkı sağlamaları bize güç verecektir. Biz muhtarlarla buluşmalarımızda aynı zamanda ülkemizin, bölgemizin üzerinde değerlendirmeler yapıyor, mesajlarımızı milletimizle paylaşıyoruz.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Erdoğan  Dan  Muhtarlara  Müjde  İhtiyaç  Duyulan  Her  Yere  Muhtarlık  Yapacağız    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER