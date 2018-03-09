ERDOĞAN'DAN MOODY'S'E TEPKİ: BUNLARIN NOTU BİZİM KARNE NOTUMUZ DEĞİL
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moody's'in Türkiye'nin notunu düşürmesine tepki göstererek "Bunların notları bizim karne notumuz değil. Bizim karne notumuz halkımızın notudur" dedi.
AK Parti siyaset akademisi toplantısında konuşan Erdoğan, Moody's'in Türkiye'nin notunu düşürmesine tepki göstererek "Siz bakmayın kimi kredi derecelendirme kuruluşlarının ali cengiz oyunlarına. Onların tek derdi Türkiye'yi köşeye sıkıştırarak bundan nemalanacaklara yol açmaktır. Sizin kredi derecelendirme kuruluşları olarak verdiğiniz notlar bizim karne notu değildir. Bizim karne notu halkımızın notudur" dedi.
"TEK DERTLERİ TÜRKİYE'Yİ KÖŞEYE SIKIŞTIRMAK"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Moody's Türkiye notuna ilişkin tepkisi şöyle oldu:
30 milyar doları aşkın bir harcamayı biz sadece Suriyeli mülteci kardeşlerimize yaptık. Bunda STK'larımızın, belediyelerimizin katkısı var. Gecelik faizlerin yüzde 7500'leri bulduğu o ülke hamdolsun geride kaldı. Siz bakmayın kimi kredi derecelendirme kuruluşlarının ali cengiz oyunlarına. Onların tek derdi Türkiye'yi köşeye sıkıştırarak bundan nemalanacaklara yol açmaktır. Sizin kredi derecelendirme kuruluşları olarak verdiğiniz notlar bizim karne notu değildir. Bizim karne notu halkımızın notudur. Senin ölçü ne ya? Önce ölçünü ortaya koy. Yanımızda komşu batmış bitmiş bir anda 4 kademe yükseltiyorsun. Türkiye ekonomisi ile ilgili de kalkıp yok durağanmış, yok bir derece indiriyormuş. Sizi de çok iyi tanıyoruz.
Sen neye bakıyorsun? Bunlarda ölçü siyaset. Biz artık bunlardan emin almıyoruz.
Kaynak: haberinburada
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