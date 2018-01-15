Yetim Maaşı Alanlar Da Ev Sigortası Kapsamına Alındı
Oto Tamircisi Genç Kız, Yerli Otomobil Üretimine Talip Oldu
Moussa Sow'dan Fenerbahçe Mesajı
Toki, Aksaray, Bolu Ve Diyarbakır'a Yeni Sanayi Siteleri Kuruyor
Serdar Aziz'den Igor Tudor'a Olay Gönderme!
Barcelona'nın Yeni Transferinden İlginç Hareket!
Liverpool Nefes Kesen Maçta Manchester City'i 4-3 Mağlup Etti
Cesur Fotoğraflar! İnsanlar İlk Kez Vücutlarındaki Sırları Gösterdi
Vefalı Eşten Yürek Yakan Sözler: Yatalak Kalsaydı, Yine Benim Olsaydı
Inter'in Yıldızından Galatasaray Cevabı!
Fenerbahçeli Giuliano Yeniden Rusya Yolcusu Olacak
Adnan Oktar'ın Kediciği, İç Çamaşırıyla Dans Etti
Erdoğan'dan Milli Sporcuya Sürpriz Ziyaret!
Türk Modacı Odunla Döverek Yeni Kumaş Üretti, Dünya Devleri Peşine Düştü
Arsenal'den Sürpriz Alexis Sanchez Kararı! Transfer Mi Olacak
Milli Kadın Basketbolcu Işıl Alben, Arda Turan'a İthafen Paylaşım Yaptı
Galatasaray, Hagi'nin Takımı Vitorul'u 2-0 Mağlup Etti
Kanal İstanbul'da Proje Detayları Yarın Açıklanacak
Fatih Tekke'ye Geri Dön Çağrısı!
Rus Ekibi Ska Khabarosvk, Antalya Kampı İçin 10 Bin 777 Km Yol Geldi!

Erdoğan'dan milli sporcuya sürpriz ziyaret!

ERDOĞAN'DAN MİLLİ SPORCUYA SÜRPRİZ ZİYARET!

Yozgat'ta AK Parti ilk kongresine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongrenin ardından milli güreşçi Rıza Kayaalp'i evinde ziyaret etti.

Tarih : 15 Ocak 2018, 00:10
Puan Ver : Erdoğan'dan Milli Sporcuya Sürpriz Ziyaret!(9/10)5

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yozgat'ta milli güreşçi Rıza Kayaalp'i evinde ziyaret etti.

MİLLİ SPORCUNUN EVİNE GİTTİ

AK Parti Yozgat İl Başkanlığı kongresine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongrenin yapıldığı kapalı spor salonuna adı verilen dünya güreş şampiyonu Rıza Kayaalp'i evinde ziyaret etti.

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİ

Erdoğan burada Rıza Kayaalp, annesi Sevgi ve babası Kelami ile sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Erdoğan  Dan  Milli  Sporcuya  Sürpriz  Ziyaret    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER