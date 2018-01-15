ERDOĞAN'DAN MİLLİ SPORCUYA SÜRPRİZ ZİYARET!
Yozgat'ta AK Parti ilk kongresine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongrenin ardından milli güreşçi Rıza Kayaalp'i evinde ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yozgat'ta milli güreşçi Rıza Kayaalp'i evinde ziyaret etti.
MİLLİ SPORCUNUN EVİNE GİTTİ
AK Parti Yozgat İl Başkanlığı kongresine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongrenin yapıldığı kapalı spor salonuna adı verilen dünya güreş şampiyonu Rıza Kayaalp'i evinde ziyaret etti.
HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİ
Erdoğan burada Rıza Kayaalp, annesi Sevgi ve babası Kelami ile sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kaynak: haberinburada
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