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ERDOĞAN'DAN MİCHAEL RUBİN HAKKINDA SUÇ DUYURUSU


ERDOĞAN'DAN MİCHAEL RUBİN HAKKINDA SUÇ DUYURUSU
Tarih : 02 Haziran 2017, 13:06
Puan Ver : Erdoğan'dan Michael Rubin Hakkında Suç Duyurusu(7/10)8


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, müvekkili Erdoğan adına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına dokuz sayfalık suç duyurusu dilekçesi verdi.



Dilekçede, Michael Rubin'in akıl ve mantık dışı suçlamaları ve hakaret içeren paylaşımlarının sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik kin ve öfkenin yansıması değil Türkiye Cumhuriyeti'ne duyduğu husumetin de bir yansıması olduğu belirtildi.



Şüpheli Michael Rubin'in zaman zaman Türkçe paylaşımlarda bulunduğu ve Türkçe Twitter mesajlarının Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) adına paylaşıldığı bildirilen dilekçede, Rubin'in bu şekilde FETÖ adına suç işlediği kaydedildi.



Dilekçede, Rubin hakkında sadece "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçu nedeniyle TCK'nın 299. maddesinden değil, TCK'nın 206/6 maddesi gereğince "Örgüt adına suç işlemek"ten de soruşturma açılması gerektiği bildirildi ve emsal mahiyetteki Yargıtay içtihatları gözetildiğinde, atılı suçun yasal unsurlarının gerçekleştiği belirtildi.



 



kaynak:milliyet








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