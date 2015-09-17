

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalrda bulundu ve teröre destek verenlerin cezasını çekeceğini söyledi. Erdoğan, yaptığı açıklamada medyaya yüklendi ve bazı medya organlarını eleştirdi. Erodoğan, "Terör örgütlerini destekleyen medya grupları bunların bedelini ödeyecek." dedi.



İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:



'BİRİLERİ RAHATSIZ OLMAYA BAŞLADI'



"Sancılı bir dönem yaşıyoruz. Demokratik açılım projesi olarak yaptıklarımız ile çözüm süreci istedik. Bunu ileri safhalara götürelim istedik. 78 milyon vatandaşımız kardeşlik içinde, bir olması için yaptık. Bunun adımlarını attık. Batı'da ne varsa, Doğu'da ve Güneydoğu'da o olacak demiştik. Hep bunu konuştuk. Eğitim, sağlık, adalet noktasında güçlü adımlar attık. Biz adım attıkça birileri rahatsız olmaya başladı."



Neden Terör örgütü kendisini temsil edecek birilerini arıyordu? Bizim de yerimiz olsun dediler önce bağımsız girdiler, ardından parlamentoya girdiler. Peki sonra bu hâl nedir? Şu anda ülkemizin değişik yerlerinde yapılan bu terör eylemleri milleti rahatsız ediyor. Bunun için de tedbirler aldık. Çözüm süreci içerisinde valilerimiz verdiğimiz talimat doğrultusunda şu andaki gibi operasyonlara girmiyordu. Belki kendilerine çeki düzen verirler diye. Bunun ardında bir hazırlık safhasına girdiler."



'TERÖR EYLEMLERİNİ GÖRMEZDEN Mİ GELECEĞİZ'



Bir elinde silahı bir elinde tehdidi. Böyle bir anlayış olmaz. Lafa geldiği zaman saz. Özellikle paralel medya ve amiral medyayız diyenler; Acaba bu açılan kanallar neyle açılıyor? Belediyelerin iş makineleriyle. Bu kanallar neden açılıyor? Ve bunca mayın döşeniyor. Zırhlı araçlar olduğu halde şehitlerimiz oluyor. Bu hazırlıklar kim için yapılıyor. Bu terör eylemlerini görmezden mi geleceğiz?"



'BUNLARIN BEDELİNİ ÖDEYECEKLER'



Sokağa çıkma yasakları yapılıyor. Operasyonların rahatlıkla gerçekleştirilmesi lazım. Vatandaşım devletin gücünün orada olduğunun güvenini hissetmeli. Devlet vatandaşının yanında yer almıştır. Ama bunlar hain ve alçaktır. Maalesef benim binbaşımı ailesinin yanında çapraz ateşe tuttular. Havan topuyla lojmana ateş ediyorlar. Çünkü dertleri başka, yani kurtarılmış bölgeler. Bu ülkede asla izin vermeyeceğiz. Onlara destek veren medya grupları bunların bedelini ödeyecek.