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Erdoğan'dan Meclis Törenine Katılmayan HDP'ye Çok Sert Tepki: Onların Yeri Kandil

ERDOĞAN'DAN MECLİS TÖRENİNE KATILMAYAN HDP'YE ÇOK SERT TEPKİ: ONLARIN YERİ KANDİL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'in yeni yasama yılı törenine katılmayan HDP'ye çok sert çıktı: Onların yeri kandil, biliyorsunuz.

Tarih : 01 Ekim 2017, 16:40
Puan Ver : Erdoğan'dan Meclis Törenine Katılmayan Hdp'ye Çok Sert Tepki: Onların Yeri Kandil(5/10)1

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'nin 26'ncı Dönem 3'üncü Yasama Yılı açılış konuşmasını yaptı. Erdoğan, Genel Kurul'daki konuşmasının ardından gazetecilerin, HDP'nin açılış törenine katılmamasıyla ilgili kendisine yönelttiği soruyu yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Onların yeri Kandil, biliyorsunuz" diye konuştu.

"ONLARIN YERİ KANDİL"

Konuşmasının ardından TBMM Şeref Holü'nde kendisi bekleyen vatandaşları ve gazetecileri selamlayan Erdoğan, HDP'nin, Meclisin yeni yasama yılı açılışına katılmamasına ilişkin soruya "Niye olduğunu anlamıyor musunuz? Onların yeri Kandil, biliyorsunuz." karşılığını verdi.

HDP'Lİ MİLLETVEKİLLERİ AÇILIŞA KATILMADI

TBMM'nin 26'ncı Dönem 3'üncü Yasama Yılı açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, kuvvet komutanları, yüksek yargı başkanları, bakanlar, milletvekilleri, yabancı ülke temsilcileriyle eski bakanlar, eski meclis başkanları ve bürokratlar katıldı. HDP'li milletvekillerinin katılmadığı yasama yılı açılışında, masalara halk arasında 'dikensiz kaktüs' olarak bilinen sukulent çiçeği bırakıldı.

MECLİS BAŞKANI KAHRAMAN: MECLİS'TE HAKARET, KAVGA GÖRÜNTÜLERİNİN OLMAMASI ELZEM

Genel Kurul salonuna gelen CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun MHP Lideri Bahçeli'ye selam verdiği görüldü. Meclis Başkanı Kahraman, konuşmasında Abdurrahim Karakoç'un 'Birlik' şiirinden dizeler okudu. Kahraman, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin bilgi vererek, "İnşallah Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ülkemiz bir daha hükümet krizleri yaşamayacak. Yeni yama yılının örnek olması, hepimizin ortak hedefi olmalıdır. Meclis'te hakaret, kavga görüntülerinin olmaması elzemdir. Bunu sağlamamalıyız ve inşallah sağlayacağız. Örnek çalışmalarla yeni yasama yılının hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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