TBMM'deki yeni yıl resepsiyonunun gündemi Barzani'nin Kuzey Irak'taki illegal referandumu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan selamlaştığı kuvvet komutanlarına, "Biz her an hazır olalım her şeye." dedi.



ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI DAMGA VURDU



Meclis'in yeni yasama yılı dolayısıyla TBMM'de resepsiyon verildi. TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın ev sahipliğinde yapılan resepsiyona, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli, Bakanlar, komutanlan, yüksek yargı mensupları ve milletvekillerinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Resepsiyona Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları damga vurdu.



KOMUTANLARLA SOHBET



Resepsiyonunda Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Ümit Dündar ile bir süre sohbet eden Erdoğan, "Genelkurmay Başkanımız İran'a gitti." dedi. Erdoğan'ın "Biz her an hazır olalım her şeye" sözlerine komutanlar "Hazırız." diye karşılık verdi.



İRAN'LA K.IRAK'I GÖRÜŞECEĞİZ



Gazetecilerin İran'a yapacağı ziyaretle ilgili soruları üzerine de Erdoğan "Yüksek düzeyli stratejik konsey toplantısıdır. Ama bunun içeriğinde, şu anda aktüalitesi çok zengin olan Kuzey Irak durumu var. Kuzey Irak konusunu da görüşeceğiz. Gerek Sayın Ruhani ile gerekse Hamaney'le görüşmelerimiz olacak. Bu görüşmelerden sonra süreç için ciddi yol haritasını belirlemiş olarak dönmüş olacağız." ifadelerini kullandı.



BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vanalar kapanabilir mi veya ne zaman kapanır?" sorusu üzerine şunları kaydetti: "Onu söyledik. Bir yol haritası... O yol haritası esnasında ne, ne zaman yapılacak? Bunlar konuşulursa her şeyden önce böyle bir mücadelenin kesinlikle gizliliğine aykırıdır. Ben ne diyorum? Bir gece ansızın gelebiliriz. Şu anda bütün güçlerimiz Silopi'de, sınırda. Oralarda her türlü manevrayı yapıyor mu? Bu ne demektir? Biz hazırız."



LİDERLERLE BİR ARAYA GELEBİLİRİZ



Erdoğan'a "Kuzey Irak konusunda liderler zirvesi yapmayı planlıyor musunuz?" sorusu da yöneltildi. Cumhurbaşkanı, "Perşembe günü Sayın Bahçeli ile görüşmem olacak. Ondan sonra da duruma göre Sayın Kılıçdaroğlu'na da davet yapmak suretiyle, onun ayrıca bu konudaki kanaatlerini alırım. Bu kanaatleri de pekiştirmek suretiyle, bu noktadaki sürecimizi zenginleştirmiş oluruz." yanıtını verdi.



FRANSA'NIN ARABULUCUK TEKLİFİ



"Fransa'nın arabulucuğunda Merkezi Yönetim ile Bölgesel Yönetim'in bir araya gelebileceğine ilişkin haberleri var" sorusu üzerine Erdoğan, "Fransa'nın arabuluculuğunun kabul edildiğine dair bilgi yok." ifadesini kullandı. Kaynak: YeniŞafak



























