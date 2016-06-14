

Türkiye'den "Rusya Günü" nedeniyle Moskova'ya üst düzeyde kutlama geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, Rusların milli bayramı olan 12 Haziran Rusya Günü vesilesiyle, bir kutlama mesajı gönderdi.







Erdoğan Rusya Günü nedeniyle Vladimir Putin'e Başbakan Binali Yıldırım da mevkidaşı da Dimitri Medvedev'e bir mektup gönderdi. Tebrik mesajıyla birlikte sınırı ihlal ettiği için 24 Kasım 2015'de düşürülen Rus savaş uçağının ardından Rusya ile resmi düzeyde ilk temas kurulmuş oldu.







Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Erdoğan, Putin'e hitaben 12 Haziran 2016 tarihinde gönderdiği mesajında, Türkiye-Rusya arasındaki ilişkilerin gelecek süreçte hak ettiği seviyeye ulaşması dileğinde bulundu.







Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Vladimir Putin'e gönderdiği kutlama mesajında, "Rusya Federasyonu'nun Milli Günü vesilesiyle şahsınızda tüm Rus halkını milletim adına tebrik eder, önümüzdeki dönemde Türkiye ve Rusya arasındaki münasebetlerin hak ettiği seviyeye yükselmesini temenni ederim." ifadesini kullandığı kaydedildi.