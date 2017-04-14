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ERDOĞAN'DAN KONYA'DA FLAŞ AÇIKLAMALAR


ERDOĞAN'DAN KONYA'DA FLAŞ AÇIKLAMALAR
Tarih : 14 Nisan 2017, 15:27
Puan Ver : Erdoğan'dan Konya'da Flaş Açıklamalar(8/10)8


Konya ile aramıza kimseyi sokmayız. Biz Konya ile birbirimizi tanırız. Bizim Konya ile gönül bağımızın kökleri Selçuklu'ya kadar gider.Ankara'da şu anda kullandığımız Cumhurbaşkanı Külliyesi'nin kurcusu olduğum partinin Ankara'daki genel merkez binasını ve daha çok eseri Selçuklu motifleriyle modern binalar olarak inşa ettirdik. Hamdolsun bu tarz milletimiz tarafından da benimsendi. Artık ülkemizde bu tarz binaların yükseldiğini görüyoruz



EYY GAFİL, HADDİNİ BİL HADDİNİ!



Biz Konya'nın geçmişine ve bugüne sahip çıkarken CHP'nin Konya vekilinin söylediği sözleri duydunuz değil mi? Evet diyenleri İzmir'den denize dökeceklermiş. Eyy gafil, haddini bil haddini. Bilmezsen haddini, patlatırlar enseni. Sen bu milleti ne zannediyorsun? Eminim Konyalı bu densize pazar günü haddini bildirecektir.



SANDIKLARA SAHİP ÇIKIN



Artık hükümetler medya patronlarının yalılarındaki pazarlıklarla değil sandıkta kurulacak. Pazar akşamı inşaallah bu ülkenin bayramı olacak. Bu tarihi bir devrim. Sandıklara sahip çıkacağız. İhmal yok aman ha! Her aşamada dikkatli olun. Oralarda bazı virüslere fırsat vermeceğiz. Sakın sağda solda söylenenlere kulak asmayın. Aklınıza takılan bir şey varsa sandık görevlilerine sorun.



HADDİNİ BİL



Avrupa'nın AGİD diye bir örgütü var. Şimdi bunlar kalkmışlar Türkiyê'de 'evet çıkarsa ' bu sıkıntılara neden olur. diyor. Sen haddini bil sen bunu konuşamazsın. Rapor yazamazsın. Efendim neymiş her tarafta 'evet' ilanları görmüş. Onu çalışmayan muhalefete sor.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Erdoğan  Dan  Konya  Da  Flaş  Açıklamalar    haber

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