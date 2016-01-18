

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin hafta sonu yapılan 35. Olağan Kurultayı'ndaki ifadeleri nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı.



Erdoğan'ın avukatları Hüseyin Aydın, Muammer Cemaloğlu, Burhanettin Sevencan ve Tuğba Sağlam Eker tarafından Ankara Asliye Hukuk Mahkemesine verilen dava dilekçesinde Kılıçdaroğlu'nun, partisinin olağan kurultayında müvekkillerinin şahsiyet haklarına saldırı kastıyla fevkalade ağır hakaretlerde bulunduğu, onur ve saygınlığına yönelik sözler sarf ettiği belirtildi.



Kılıçdaroğlu'nun, kurultaydaki ifadelerine de yer verilen dilekçede, CHP Genel Başkanı'nın bu şekilde hitapta bulunmasının belirli amaç doğrultusunda, ısrarlı şekilde, hakaret kastıyla hareket ettiğinin açık göstergesi olduğu savunuldu.



Kılıçdaroğlu'nun daha önce Erdoğan'a karşı sarf ettiği sözler nedeniyle tazminata mahkum olduğu aktarılan dilekçede, "Dava konusu konuşmada kamu yararı bulunmamaktadır. Davalı, müvekkilimizi eleştirirken kamu yararının gereğini göz önüne almamış, bu haksız ve hukuka aykırı ifadelerden başka ifadelerle eleştiri yapması mümkünken, eleştiri sınırlarını aşarak müvekkilimizin kişilik haklarına saldırıda bulunmuştur" ifadesine yer verildi.