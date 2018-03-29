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Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 250 Bin Liralık Tazminat Davası!
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ERDOĞAN'DAN KILIÇDAROĞLU'NA 250 BİN LİRALIK TAZMİNAT DAVASI!


Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık tazminat davası!
Tarih : 29 Mart 2018, 12:10
Puan Ver : Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 250 Bin Liralık Tazminat Davası!(7/10)3

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında 27 Mart'ta partisinin TBMM Grup Toplantısındaki açıklamalarından dolayı 250 bin liralık tazminat davası açtı.

Ayrıntılar gelecek...

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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