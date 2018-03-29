ERDOĞAN'DAN KILIÇDAROĞLU'NA 250 BİN LİRALIK TAZMİNAT DAVASI!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında 27 Mart'ta partisinin TBMM Grup Toplantısındaki açıklamalarından dolayı 250 bin liralık tazminat davası açtı.
Ayrıntılar gelecek...
Kaynak: haberinburada
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