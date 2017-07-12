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Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: 15 Temmuz'da Saklanmasaydı Bu Yürüyüşe Farklı Bakabilirdik

ERDOĞAN'DAN KILIÇDAROĞLU'NA: 15 TEMMUZ'DA SAKLANMASAYDI BU YÜRÜYÜŞE FARKLI BAKABİLİRDİK

15 Temmuz Milli İrade Zaferinin Analizi Kitabı"nın tanıtımında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ana muhalefetin başındaki zat, 15 Temmuz'da saklanmasaydı, bu yürüyüşe farklı bakabilirdik" dedi.

Tarih : 12 Temmuz 2017, 17:20
Puan Ver : Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: 15 Temmuz'da Saklanmasaydı Bu Yürüyüşe Farklı Bakabilirdik(8/10)4

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan "15 Temmuz Milli İrade Zaferinin Analizi Kitabı"nın tanıtımında konuştu. Adalet Yürüyüşü ile ilgili konuşan Erdoğan, "Ana muhalefetin başındaki zat, 15 Temmuz'da İstanbul'da köşe bucak saklanmasaydı bu yürüyüşe farklı bakabilirdik." dedi.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"BİZDEN DİKENLERE SU VERMEMİZİ İSTİYORLAR"

Kendisi Adalet Yürüyüşü adını verdi ama olsa olsa sözde adalet yürüyüşü olur. Darbecileri ve teröristleri savunan CHP Genel Başkanı bizden dikenlere su vermemizi istiyor. Hasta dediler, durumu çok kötü dediler. Cezaevinden çıkmasını istedikleri Mardin Belediye Başkanı yürüyebiliyor, nasıl hasta?

"15 TEMMUZ'DA SAKLANMASAYDI BU YÜRÜYÜŞE FARKLI BAKABİLİRDİK"

Ana muhalefetin başındaki zat, 15 Temmuz'da İstanbul'da köşe bucak saklanmasaydı bu yürüyüşe farklı bakabilirdik.

"SOKAĞA ÇIKAMAZ HALE GELİRSİN"

Sokaksa sokak diyerek kendi aklınca milleti ve devleti tehdit eden bu kişi böyle bir yanlışlığa sapması halinde asıl kendisinin sokağa çıkamaz hale geleceğini iyi bilmelidir. Açık konuşuyorum, böyle bir yola mı tevessül edeceksin, sokağa çıkamaz hale gelirsin. Korkaklardan, ödleklerden bir şey olmaz bu böyle bilinmelidir.

"ADALETİN ARANACAĞI ZEMİN BELLİ"

Sokakta aranan adaletin adı intikamdır. Onun sonu da vandallıktır. Adaletin aranacağı meşru zeminler bellidir. Meclis'i çalıştırmamak için her yola başvuranlar, şimdi çıkmış 'Meclis devre dışı bırakıldı' diye uğraşıyorlar. Bunun için de ağlamaya başladılar. Anayasa Mahkemesinden kürsü hakimlerine, savcılara kadar hukuk sisteminin tüm mensuplarına hakaret edenler, 'adalet' diye yeri göğü inletiyor. Adalete giden tüm yolları tıkamayı maharet sananlar siz değil misiniz?

"MESELE SURİYE, KATAR, FETÖ DEĞİL SEN HALA ANLAMADIN MI?"

Hani Gezi olayları sırasında 'Mesele Gezi Parkı değil arkadaş sen hala anlamadın mı' diyorlardı ya... Elbette biz onların en istediğini çok iyi anlamıştık. Şimdi biz de 'Mesele Suriye, Irak, Libya, Katar, FETÖ değil arkadaş sen hala anlamadın mı' diyoruz. Meselenin Türkiye olduğunu anlamayıp elinde pankartla Ankara'dan İstanbul'a yürüyenlere Allah akıl fikir idrak etsin diyorum.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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