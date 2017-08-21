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Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu Tutuklanacak İddiasına Yanıt: Doğmamış Çocuğa Don Biçiyor

ERDOĞAN'DAN KILIÇDAROĞLU TUTUKLANACAK İDDİASINA YANIT: DOĞMAMIŞ ÇOCUĞA DON BİÇİYOR

Kılıçdaroğlu'nun tutuklanabileceğine ilişkin tartışmalara yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kılıçdaroğlu, doğmamış çocuğa don biçiyor. Benim gündemimde böyle bir şey yok." dedi.

Tarih : 21 Ağustos 2017, 12:40
Puan Ver : Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu Tutuklanacak İddiasına Yanıt: Doğmamış Çocuğa Don Biçiyor(8/10)4

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun tutuklanabileceğine ilişkin soruya Cumhurbakanı Erdoğan, "Benim gündemimde böyle bir şey yok." diyerek yanıt verdi.

İşte Erdoğan'ın açıklamasının o kısmı:

"KILIÇDAROĞLU, DOĞMAMIŞ ÇOCUĞA DON BİÇİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bunları değerlendirmeye haiz bir ifade olarak görmüyorum. Kılıçdaroğlu, doğmamış çocuğa don biçiyor. Böyle bir şey duydunuz mu yargıdan filan falan, böyle bir şey geldi mi size? Kendini gündemde tutabilmek için buna benzer şeyler üretiyor. Benim gündemimde böyle bir şey yok." açıklamasında bulundu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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