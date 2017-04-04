

KERKÜK MESAJI



Çıktılar yeni bir şey daha söylediler. Güya bizi Suriye'de sıkıştıracaklardı. Fırat Kalkanı ile bunu bozduk. Yeni bir harekatın hazırlıkları içindeyiz. Irak'ta yeni tezgahlar kuruyorlar. Kerkük'te bugün buradan ilk defa haykırıyorum. Kerkük'te milli bayrağın dışında orada ikinci bir bayrağın asılmasını kesinlikle yanlış buluyorum. Oradaki o bayrağın sahipleri şunu bilsinler ki bölücülük yapıyorlar. Ben bölgesel Kürt yönetimine sesleniyorum. Bu yanlıştan bir an önce dönün. Irak merkezi yönetimi onu doğru bulmadığını açıkladı. Bizler de aynı şekilde buradan uyarıyı yapıyoruz. Çünkü Kerkük Kürtlerindir safsatasına biz Türkiye olarak uymuyoruz. Kerkük, Türk Arap Kürt hepsinindir. Bizimdir diye bir iddia içine girmeyin bedeli ağır olur. Türkiye ile münasebetlerinizi bozarsınız. O bayraklarınızı hemen indirin Irak milli bayrağı ile yola devam edin. Yoksa geldiğimiz noktadan geri adım atmak zorunda kalırsınız."







kaynak:hürriyet