Cumhurbaşkanı Erdoğan tiyatro alanında ödüle layık görülen Kenan Işık hakkında konuşurken, “Doğrusu kendimi biraz suçlu hissediyorum çünkü yurt dışı tedavisinden sonra kendisini ziyaret edemediğimden dolayı kendimi suçlu hissediyorum. İnşallah en kısa zamanda kendisini evinde ziyaret edeceğim” dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan tiyatro alanında ödüle layık görülen Kenan Işık hakkında konuşurken, “Doğrusu kendimi biraz suçlu hissediyorum çünkü yurt dışı tedavisinden sonra kendisini ziyaret edemediğimden dolayı kendimi suçlu hissediyorum. İnşallah en kısa zamanda kendisini evinde ziyaret edeceğim” dedi.



İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:



Ehli hünerin kadrini bilmek de büyük bir hünerdir anlayışı ile ödül törenlerine katılmaya özellikle dikkat ediyorum.



Kültür ve sanatı küçümseyen toplumlar kaybetmeye mahkumdur. Şayet medeniyetimizin ışığını yeniden yükselteceksek bunun yolu her alanda üretmekten, eser ortaya koymaktan geçiyor. Sadece aldık maalesef sadece takip ettik. Kendimiz bir şey üretmedik kendimiz örnek olmadık. İstisnalar vardır ama genel görüntü böyle.







kaynak:hürriyet