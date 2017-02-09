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erdoğan'dan kenan ışık açıklaması

ERDOĞAN'DAN KENAN IŞIK AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan tiyatro alanında ödüle layık görülen Kenan Işık hakkında konuşurken, “Doğrusu kendimi biraz suçlu hissediyorum çünkü yurt dışı tedavisinden sonra kendisini ziyaret edemediğimden dolayı kendimi suçlu hissediyorum. İnşallah en kısa zamanda kendisini evinde ziyaret edeceğim” dedi.

Tarih : 09 Şubat 2017, 16:31
Puan Ver : Erdoğan'dan Kenan Işık Açıklaması(6/10)4


Cumhurbaşkanı Erdoğan tiyatro alanında ödüle layık görülen Kenan Işık hakkında konuşurken, “Doğrusu kendimi biraz suçlu hissediyorum çünkü yurt dışı tedavisinden sonra kendisini ziyaret edemediğimden dolayı kendimi suçlu hissediyorum. İnşallah en kısa zamanda kendisini evinde ziyaret edeceğim” dedi.



İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:



Ehli hünerin kadrini bilmek de büyük bir hünerdir anlayışı ile ödül törenlerine katılmaya özellikle dikkat ediyorum.



Kültür ve sanatı küçümseyen toplumlar kaybetmeye mahkumdur. Şayet medeniyetimizin ışığını yeniden yükselteceksek bunun yolu her alanda üretmekten, eser ortaya koymaktan geçiyor. Sadece aldık maalesef sadece takip ettik. Kendimiz bir şey üretmedik kendimiz örnek olmadık. İstisnalar vardır ama genel görüntü böyle.



 



kaynak:hürriyet








Etiketler: Erdoğan  Dan  Kenan  Işık  Açıklaması    haber

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