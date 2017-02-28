Genelkurmay'dan O Manşet İçin Açıklama!
Serdar Ortaç'ın Eşinden Olay Paylaşım!
Galatasaray, Şubat'ta Buz Tuttu
Yht'lerin Sefer Sayıları Artıyor
Trump 'suçluyu' Buldu: Bu İşin Arkasında Obama Var
Bakanlık, 81 İle Referandum Genelgesi Gönderdi
Erdoğan'dan Karargah Rahatsız Haberi İçin Flaş Yorum
İhale Teklifinde Sıfırları Yanlışlıkla Fazla Atınca...
Türkiye'nin En Büyük Duruşma Salonundaki Dava Başlıyor
Mhp Lideri Bahçeli: Türk Milleti Darbelerden Çok Çekti
Aç Kalan Kurtlar İşyerinin Önüne Bağlı Köpeği Yedi
Moto G5 Kutu İçeriği Ortaya Çıktı!
İşte Mass Effect Andromeda Sistem Gereksinimleri
Zenfone 3 Zoom Çıkış Tarihi Ertelendi
Nintendo Switch'in Batarya Ömrü Ne Kadar?
Huawei P10, 6 Farklı Renk Seçeneği İle Geliyor
İşte Mwc'de Tanıtılacak Yeni Xperia Modelleri
2016'da 35 Milyon Nokia Satıldı!
10 Yıl Çalışana Emeklilik Fırsatı
Eşine 30 Saniye İçin 500 Bin Dolar Teklif Edildi

ERDOĞAN'DAN KARARGAH RAHATSIZ HABERİ İÇİN FLAŞ YORUM


ERDOĞAN'DAN KARARGAH RAHATSIZ HABERİ İÇİN FLAŞ YORUM
Tarih : 28 Şubat 2017, 12:25
Puan Ver : Erdoğan'dan Karargah Rahatsız Haberi İçin Flaş Yorum(8/10)7


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Pakistan'a giderken havalimanında "karargah rahatsız haberi için flaş açıklamalarda bulundu.



Erdoğan, "Burada yapılan çok açık net söylüyorum; atılan başlık bir terbiyesizliktir, seviyesizliktir. Böyle bir başlığı atmaya bir defa bu gazetenin ne yönetimi ne patronaj kadrosu muktedir değildir, olamaz. Onun için de bu işin hukuki süreci neyse bu zaten şu anda bazı adımlar atılmış vaziyette. Bizler bunun takipçisi olacağız. Çünkü devleti kendi içinde birbirine düşürmeye kimsenin hak ve yetkisi yoktur. Bu yapılanı affedilir bulmuyorum" dedi.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Erdoğan  Dan  Karargah  Rahatsız  Haberi  İçin  Flaş  Yorum    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER