ERDOĞAN'DAN KARARGAH RAHATSIZ HABERİ İÇİN FLAŞ YORUM
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Pakistan'a giderken havalimanında "karargah rahatsız haberi için flaş açıklamalarda bulundu.
Erdoğan, "Burada yapılan çok açık net söylüyorum; atılan başlık bir terbiyesizliktir, seviyesizliktir. Böyle bir başlığı atmaya bir defa bu gazetenin ne yönetimi ne patronaj kadrosu muktedir değildir, olamaz. Onun için de bu işin hukuki süreci neyse bu zaten şu anda bazı adımlar atılmış vaziyette. Bizler bunun takipçisi olacağız. Çünkü devleti kendi içinde birbirine düşürmeye kimsenin hak ve yetkisi yoktur. Bu yapılanı affedilir bulmuyorum" dedi.
kaynak:milliyet
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