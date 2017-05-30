ERDOĞAN'DAN KABİNE REVİZYONU SORUSUNA YANIT
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine revizyonu için Başbakan Yıldırım'ı işaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısının çıkışında soruları yanıtladı.
Habertürk TV'den Aysun Torun'un kabine revizyonuna ilişkin sorusu karşısında yanında bulunan Başbakan Binali Yıldırım'ı işaret eden Erdoğan, "Revizyonun muhatabı Başbakan" açıklamasında bulundu. Başbakan'ın konuya ilişkin yorum yapmaması üzerine "Olmayacak mı peki?" sorusuna iki isim de gülerek karşılık verdi. Erdoğan, "Grup toplantısını özlemiş misiniz?" sorusuna da "Belli olmadı mı konuşmamdan" karşılığını verdi.
Başbakan Binali Yıldırım ise, gazetecilerin kabine revizyonuna ilişkin sorusuna, "Hadi bakalım" diyerek cevap verdi. Yıldırım'ın bu cevabı gülüşmelere neden oldu.
kaynak:habertürk
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Forbes Dergisi: Türkiye Kadınlar İçin Seyahat Edilebilecek En Tehlikeli 10 Ülkeden Biri
- 15 Temmuz Gazisi Ve Eşi Polisin 'dur' İhtarına Uymayınca Açılan Ateş Sonucu Yaralandı
- Çatıdan Atlamak İsteyen Kedi Düşerek İnşaat Demirine Saplandı
- Hsk'dan Yeni Kararname: 110 Hakim Ve Savcı Yeni Göreve Atandı
- Ak Parti'den Kavga Açıklaması: Erdoğan Ve Bahçeli Arasında Sorun Yok
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Finlandiya'da 50 Yaşındaki Saldırgan Aracıyla Kalabalığın İçine Daldı: 1 Ölü
- İslami Vakıflar İdaresi İsrail'in Mescid-İ Aksa'daki Tüm Kapıları Açacağını Duyurudu
- Su Tankerinden Fışkıran Sudan Kaçmaya Çalışırken Arabanın Altında Kaldı
- Sıcaktan Uyuyamayan Köpek, Çareyi Buzdolabında Buldu!
- 3400 Yolcusuyla Seyahat Eden Gemide Kendisine Gülen Eşini Öldürdü
Bu Haberle İlgili Yorumlar