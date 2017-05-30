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erdoğan'dan kabine revizyonu sorusuna yanıt

ERDOĞAN'DAN KABİNE REVİZYONU SORUSUNA YANIT

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine revizyonu için Başbakan Yıldırım'ı işaret etti

Tarih : 30 Mayıs 2017, 16:24
Puan Ver : Erdoğan'dan Kabine Revizyonu Sorusuna Yanıt(8/10)8


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısının çıkışında soruları yanıtladı.



Habertürk TV'den Aysun Torun'un kabine revizyonuna ilişkin sorusu karşısında yanında bulunan Başbakan Binali Yıldırım'ı işaret eden Erdoğan, "Revizyonun muhatabı Başbakan" açıklamasında bulundu. Başbakan'ın konuya ilişkin yorum yapmaması üzerine "Olmayacak mı peki?" sorusuna iki isim de gülerek karşılık verdi. Erdoğan, "Grup toplantısını özlemiş misiniz?" sorusuna da "Belli olmadı mı konuşmamdan" karşılığını verdi.



Başbakan Binali Yıldırım ise, gazetecilerin kabine revizyonuna ilişkin sorusuna, "Hadi bakalım" diyerek cevap verdi. Yıldırım'ın bu cevabı gülüşmelere neden oldu.



 



kaynak:habertürk








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