Başbakan Binali Yıldırım'dan Açıklamalar
Trabzonspor'da Suk'un Sözleşmesi Feshedildi
Deniz Çakır'ın Keyfi Kaçtı: Ne Yaptığınızı Sanıyorsunuz?
Ocak Ayı İhracat Rakamları Açıklandı!
Öcalan Hakkında Yakalama Kararı Çıkarıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Tüba Ödülleri Töreni'nde Konuştu
Paylaşımıyla Tepki Çeken Ysk İl Müdürü Açığa Alındı
Hapis Yatan, Gençlerbirliği'nde Başkanlık Yapamaz
Mhp'li Muhalifler Hayır İçin Meydanlara İniyor
Halsizlik Ve Burun Kanaması Neyin Habercisi?
İsrail Bm Kararına Rağmen Durmuyor!
Dayanılmaz Diş Ağrısı Bakın Neye Sebep Oluyor!
Müge Anlı'ya Rekor Ceza!
Sgk'dan Emeklileri İkramiyeleri İle İlgili Açıklama
Benfica'dan Ders Niteliğinde Transfer Politikası
Erdoğan'dan İzmir'deki Fetö Davasına Müdahillik Talebi
Bolu Da Trafik Kazası: 2 Ölü, 2 Yaralı
Doğu Da Bin 350 Köy Yolu Kar Nedeniyle Ulaşıma Kapalı
Şanlıurfa Adliyesi Önündeki Eyleme Katılan 33 Kişiye ...
Rusya Federasyon Konseyi, Türk Akımı'nı Onayladı

ERDOĞAN'DAN İZMİR'DEKİ FETÖ DAVASINA MÜDAHİLLİK TALEBİ


ERDOĞAN'DAN İZMİR'DEKİ FETÖ DAVASINA MÜDAHİLLİK TALEBİ
Tarih : 01 Şubat 2017, 11:49
Puan Ver : Erdoğan'dan İzmir'deki Fetö Davasına Müdahillik Talebi(7/10)8


FETÖ/PDY darbe girişimine ilişkin İzmir'de görülen FETÖ davasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hazine Müsteşarlığı adına üç avukat davaya müdahil olma talebinde bulundu.



Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin, 152'si tutuklu, 270 sanığın yargılanacağı davanın üçüncü duruşması başladı.



Yoklama ile başlayan üçüncü duruşma öncesinde devleti temsilen 3 avukat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Maliye Bakanlığına bağlı Hazine Müsteşarlığı adına davaya müdahil olma talebinde bulundu. Devleti temsilen duruşmada bulunan avukat Ali Aksakal, Serdar Gacar, Servet Türkmen tarafından talebe ilişkin dilekçe verildi. Talebi alan Mahkeme Başkanı Oktay Tabur, talebi ara karar ile açıklayacağını söyledi.



Savunmaların SEGBİS sitemi ile kaydedileceği duruşmada, sistemin arıza vermesi sebebiyle duruşmaya ara verildi.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Erdoğan  Dan  İzmir  Deki  Fetö  Davasına  Müdahillik  Talebi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER