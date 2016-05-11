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ERDOĞAN'DAN İŞADAMLARINA YEŞİL PASAPORT MÜJDESİ


ERDOĞAN'DAN İŞADAMLARINA YEŞİL PASAPORT MÜJDESİ
Tarih : 11 Mayıs 2016, 09:39
Puan Ver : Erdoğan'dan İşadamlarına Yeşil Pasaport Müjdesi(5/10)5


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) toplantısında Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun işadamlarıyla ilgili yeşil pasaport isteğine olumlu yanıt verdi.



ERDOĞAN'DAN İŞADAMLARINA BÜYÜK MÜJDE



TOBB Başkani Rifat Hisarcıklıoğlu toplantıda yaptığı konuşmada devletten tek taleplerinin önlerindeki engellerin kaldırılması olduğunu belirterek, şöyle konuştu: "Finansmana erişimde sıkıntılar yaşıyoruz. Bankalar artık vicdanlı ve sorumlu davransın, hep bana anlayışını bıraksın" dedi. Hisarcıklıoğlu, oda ve borsa başkanları için yeşil pasaport ihtiyacını da gündeme getirdi.



Erdoğan işadamlarının pasaport isteğine de "Bunlar görüşülür, yapılır. Hükümetin çalışma yapmasıyla adım atılır" yanıtını verdi.








Etiketler: Erdoğan  Dan  İşadamlarına  Yeşil  Pasaport  Müjdesi    haber

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