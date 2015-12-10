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ERDOĞAN'DAN İNSAN HAKLARI MESAJI


ERDOĞAN'DAN İNSAN HAKLARI MESAJI
Tarih : 10 Aralık 2015, 11:32
Puan Ver : Erdoğan'dan İnsan Hakları Mesajı(5/10)6


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Aralık İnsan Hakları Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Bugün, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabul edilişinin 67. yıldönümünü kutluyoruz. İnsan haklarını ortak temel ilkeler çerçevesinde evrensel düzeye taşıyan bu beyanname, bugün de dünyanın her köşesindeki milyonlarca insanın umudu ve güvencesi olmaya devam etmektedir. Beyannameyi ilk imzalayan ülkeler arasında yer alan ve insan hakları alanında temel Birleşmiş Milletler Sözleşmelerine taraf olan Türkiye, bu alanda uluslararası örgüt ve mekanizmalarla işbirliğini de kararlılıkla sürdürmektedir.Türkiye, son 13 yıla gerçekleştirmiş olduğu reformlarla, temel hak ve özgürlüklerin tüm toplum kesimlerine teşmil edilmesi noktasında çok önemli mesafe kaydetmiştir. Önümüzdeki dönemde, bu yöndeki çabalarımızı, adımlarımızı ve reformlarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Suriye'deki krizin birçok ülkeyi etkilediği bir dönemde Türkiye, etnik kökenine, diline ve dinine bakmaksızın, kendi ülkelerinde zulme uğrayan 2,5 milyon insana kapılarını açıp, onlara sahip çıkarak uluslararası toplumun vicdanı olmuştur" ifadelerini kullandı.



Erdoğan, mesajında şunları kaydetti: "PKK, YPG, DHKP-C, DEAŞ, El Kaide ve Boko Haram gibi terör örgütlerinin, insanlık dışı eylemleriyle, günümüzde temel hak ve özgürlerin önündeki en büyük engellerden biri olduğunu görüyoruz. Bu cinayet şebekeleriyle etkin biçimde mücadele için uluslararası işbirliği ve dayanışmaya her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuluyor. Türkiye, güvenlik-özgürlük dengesini muhafaza ederek, terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir. Bu düşüncelerle, 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nü en kalbi duygularla kutluyor, bu anlamlı günün milletimize ve tüm insanlık ailesine barış, huzur ve adalet getirmesini temenni ediyorum."








Etiketler: Erdoğan  Dan  İnsan  Hakları  Mesajı    haber

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