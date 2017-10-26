Irak ordusu ve Haşdi Şabi milislerinin işgalci Barzani güçlerine yönelik operasyonları sürerken Ankara, Irak Başbakanı Haydar İbadi'yi ağırladı.

Bağdat'la uzun bir süredir teknik düzeyde yürüyen çalışmaların ardından İbadi, dün Türkiye'ye geldi. İbadi'nin ilk durağı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önce İbadi ile başbaşa ardından heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Temasların ardından yapılan basın toplantısında Erdoğan, merkezi yönetimin kararlı attığı son adımlarla DEAŞ terör örgütünden neredeyse Irak'ın bütününün temizlendiğini belirterek, "PKK terör örgütünün de aynı şekilde Irak'ta bir yapılanmasının olduğunu biliyoruz. Kandil gibi Sincar gibi bu bölgelerde PKK'nın bir varlığı sözkonusu. Bütün buralarda da bizler her türlü dayanışma içerisinde ortak mücadeleyi sürdürmeye Türkiye olarak varız" dedi.

"KABULLENMEK MÜMKÜN DEĞİL"

Son dönemde Irak Kürt Bölgesel Yönetiminin aldığı gayrimeşru referandum kararına yönelik üzüntülerinin ortada olduğunu hatırlatan Erdoğan, buna karşı tavırlarının değişmediğini anlattı. Başından itibaren Irak'ta toprak bütünlüğünden yana olduklarına işaret eden Erdoğan, şunları söyledi: "Bundan sonra da aynı şekilde ifade edeceğiz. Bunu kabullenmemiz mümkün değil ki arada yapmış olduğumuz bazı uyarılara rağmen herhangi bir olumlu gelişme olmayınca da bazı yaptırım kararlarını almak durumunda kaldık. Türkiye-İran-Irak olarak yapmış olduğumuz görüşmelerle attığımız adımlarla şu anda olumlu bir noktaya geliyoruz, geldiğimize inanıyorum."

"KALANLAR DA TEMİZLENECEK"

"Bölgemizdeki hassasiyetler hepinizin, hepimizin malumudur. Heyetler arası görüşmelerimizi etraflıca ele aldık. Gerek siyasi, gerek askeri noktada ekonomik, ticari, kültürel noktada bundan sonraki süreçte ne gibi adımlar atabiliriz bunları değerlendirdik. Aynı medeniyet değerlerini taşıyan iki ülkeyiz. Ne yazık ki çok büyük darbeler yedi Irak. Özellikle Musul'un geldiği konum ortada. Yani Kerkük, Tel Afer öyle. Aynı şeyler Anbar'da da yaşandı. Neredeyse Bağdat'a kadar DEAŞ denilen terör örgütü tüm buraları yıkarak gitti. Merkezi yönetim son adımlarla DEAŞ denilen bu terör örgütünden neredeyse ülkenin bütününü, yüzde 15-20 civarında, bunun haricinde temizlemiş vaziyette. İnanıyorum ki bu kalan DEAŞ terör örgütü de temizlenecektir."

BAĞDAT TAM KADRO

Irak Başbakanı Haydar İbadi'nin 5 bakan ve birçok bürokratla gerçekleştirdiği Ankara ziyaretinde iki ülke arasındaki işbirliğinin tesisinde önemli kararlar alındı. Gerek temaslarda, gerekse verilen mesajlarda iki ülkenin, bölgemizden teröristleri birlikte kovarak yeniden imarında ortak görev üstlenme kararlılığı vurgulandı. Ankara, bölge petrolünün Bağdat'la işbirliği halinde taşınacağı mesajı verirken, PKK'yla mücadele kapsamında Kandil ve Sincar bölgesine yönelik ortak operasyon da görüşmelerde açıkça ifade edildi. Taraflar, Habur Sınır Kapısı'na alternatif olarak hayata geçirilecek Ovaköy hattına ilişkin ayrıntıları da masaya yatırdı.

(Kaynak: Yenişafak)

Kaynak: haberinburada