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ERDOĞAN'DAN HOLLANDA SEÇİMLERİYLE İLGİLİ FLAŞ SÖZLER


ERDOĞAN'DAN HOLLANDA SEÇİMLERİYLE İLGİLİ FLAŞ SÖZLER
Tarih : 16 Mart 2017, 16:05
Puan Ver : Erdoğan'dan Hollanda Seçimleriyle İlgili Flaş Sözler(5/10)3


Sakarya'da Hollanda seçimleriyle ilgili ilk kez konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Ey Rutte seçimde birinci çıkmış olabilirsin ama Türkiye'yi kaybettin" dedi. Geri kabul anlaşmasına da değinen ve Avrupa'ya kapıyı kapatan Erdoğan, "Bunlar vizelerin kaldırılması meselesinde söz verdiler tutmadılar. Şimdi geri kabul diyorlar, geç onları geç" dedi.



Sakarya'ya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Atatürk Stadı'nda Vali hüseyin avni coş ve  öteki ilgililer karşıladı. Stat önünde Türk bayrakları ve pankartlarla bekleyen çoğunluğu  öğrencilerden oluşan grup, Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini bekleyen kalabalığa otobüsten satranç  takımı dağıttı. Daha sonra Sakarya Valiliğine geçen Erdoğan, valilik önünde  kendisini bekleyen vatandaşları selamlayarak, burada da çocuklara satranç takımı  hediye etti. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen ziyarette Erdoğan'a, törene  katılmak için kente gelen yetkililer de eşlik etti. Erdoğan daha sonra  Demokrasi Meydanı'ndaki toplu açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada konuşuyor. Avrupa Adalet Divanı'nın başörtüsü kararına sert tepki gösteren Erdoğan,  'Yazıklar olsun sizin adaletinize" dedi.



 



kaynak:milliyet



 



 








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