

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta, Bloomberg'in CEO'su Michael Bloomberg'i kabul etti, Bloomberg News Başeditörü John Micklethwait ile söyleşi gerçekleştirdi.







ABD'nin bir numaralı Gündem maddesi olan Başkanlık seçimleri de söyleşide konuşuldu. Micklethwait, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Clinton mı Trump mı destekliyorsunuz?' diye sordu.







"14 YIL GÖREV YAPTIM"







Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği yanıt ise şöyle:







"ABD halkının iradesine saygı gösteriyorum. Destek beyanı veremem. Seçimlerden sonra bunun değerlendirmesini yaparız. Trump'ın İstanbul'daki binasına ilişkin olarak isim hukuki mesele. Görüşmeleri devam ediyor. 14 yıl görev yaptım. Ben Cumhuriyetçilerle de, Demokratlarla da çalıştım. Sayın Bush ve Obama'yla çalıştım. ABD ile kopmamız söz konusu olamaz, siyasette devamlılık esastır."