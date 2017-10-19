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Erdoğan'dan Haşdi Şabi Yorumu: Garip Bir Örgüt

ERDOĞAN'DAN HAŞDİ ŞABİ YORUMU: GARİP BİR ÖRGÜT

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Irak'ta Irak ordusuyla birlikte hareket eden Haşdi Şabi'yi "garip bir örgüt" olarak niteledi.

Tarih : 19 Ekim 2017, 12:30
Puan Ver : Erdoğan'dan Haşdi Şabi Yorumu: Garip Bir Örgüt(9/10)5

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya dönüşü gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Kuzey Irak'da yaşanan gelişmelere değinen Erdoğan, bölgede Irak ordusuyla birlikte hareket eden Haşdi Şabi ile ilgili de değerlendirmeler yaptı. Erdoğan, Haşdi Şabi'yi "Garip bir örgüt" diye niteledi.

"BİR GARİPLİK SÖZ KONUSU"

Erdoğan gazetecilerin "Barzani yüzünden, düne kadar sorunlu gördüğümüz Haşdi Şabi örgütüne destek verdik gibi algı var. Türkiye bu ikisinden birine mahkûm olmak zorunda mı?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Türkiye, dediğiniz tarzda birilerine mahkûm değildir. Biz kendi politikamızı; kendi hareket kabiliyetimizi kendimiz belirler, adımımızı da ona göre atarız. Kerkük'te farklı farklı paçavralar dalgalandırdılar. Maalesef bunlara da Barzani göz yumdu. Sonuçta ne oldu? Bayrakların çekildiği gün orada eğlenceleri hangi noktadaydı, şimdi hangi noktaya geldik. Sen oradaki Türkmen'i, Arap'ı görme, orayı bir işgalci gibi ele geçirmeye çalış! Bu noktada Talabani'nin de durumu var, onların da yaklaşım tarzı burayı bu hale getirdi. Şimdi ne oldu, birbirlerine girdiler, 'Bizi sattı' diyorlar.

Haşdi Şabi denilen grubun içinde Şii Türkmenler de var, orada böyle bir gariplik söz konusu.

"MUHATAPLARIMIZLA AYRI BİR ÇALIŞMA YAPMAK DURUMUNDA KALABİLİRİZ"

Bizim İran ziyaretimiz çok önemliydi. Başbakan Binali Yıldırım, Irak'ı ziyaret etmişti Benden de bir davet bekliyor Bağdat, kendisine (Irak Başbakanı İbadi'ye) bir davet yapmak; Suudi Arabistan ziyaretinden önce veya sonra Türkiye'ye davet etmek suretiyle, tüm bu konuları birlikte değerlendirebiliriz. Kuzey Irak'ta bölgesel yönetime, hava sahamızı tamamen kapattık. Sınırları merkezi yönetime teslim edecekler mi etmeyecekler mi, bakacağız. Biz sınır kapılarını daha kapamadık, ama her an bu da olabilir. Ayrıca Haşdi Şabi'nin Sincar'ı ele geçirdiği, Mahmur'u ele geçirdiği yönünde haberler var. Bunlar kesinse muhataplarımızla ayrı bir çalışmayı yapmak durumunda kalabiliriz."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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