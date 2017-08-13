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ERDOĞAN'DAN GÜNDEMİ SARSACAK İDDİA: KILIÇDAROĞLU'NUN İÇERİDEKİ ZATLA BAĞLANTISI ÇIKABİLİR


Erdoğan'dan Gündemi Sarsacak İddia: Kılıçdaroğlu'nun İçerideki Zatla Bağlantısı Çıkabilir
Tarih : 13 Ağustos 2017, 20:50
Puan Ver : Erdoğan'dan Gündemi Sarsacak İddia: Kılıçdaroğlu'nun İçerideki Zatla Bağlantısı Çıkabilir(6/10)2

Antalya'da Expo Kongre Merkezi'nde partisinin Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'yla ilgili ciddi bir ithamda bulundu. Erdoğan, CHP'nin MİT TIR'ları davasında tutuklam milletvekili Enis Berberoğlu'nu kast edip, "Cezaevindeki milletvekilinin işlediği suçla ilgili bağlantısı çıkarsa şaşmayın" dedi.

"ADALET ARAYIŞINA NEDEN CEVAP VERMEDİN"

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde günlerce işçiler grev yaptılar, onların hak arayışındaki adaleti nereye koyacaksın, bay Kılıçdaroğlu. Şişli'yi İstanbul'da çöpler istila etti. Çöplükten geçilemez hale gelen, onlara yönelik sözde adalet yürüyüşü yapan sen, onların adalet arayışına niye cevap vermedin.

"İÇERİDEN DEĞİŞİK HABERLER ALIYORUM"

Bunların derdi başka. Halen ülkesinin aleyhine işlediği suçtan dolayı cezaevinde bulunan milletvekili ile konunun kendisine kadar ulaşmasına endişe ettiği için şimdiden suyu bulandırmaya çalışıyor. Eğer yakında, bu içeride olan zat ile alakalı Kılıçdaroğlu'nun bağlantısı çıkarsa şaşmayın ha... İçeriden değişik haberler alıyorum. 'Buradan çıktım, çıktım, çıkmadığım takdirde açıklamalarda bulunacağım.' diyor içerideki zat.

"ZARARI EN ÇOK ANTALYA GÖRÜYOR"

Eski belediye başkanı olan kişi 15 Temmuz'la ilgili öyle laflar söylüyor ki, FETÖ'cülerin kendileri bile bu kadarına cesaret edemiyor. Zararını en çok Antalya görüyor. Önümüzdeki seçimde bunları silip atmaya hazır mıyız? Antalya'nın cevabı vermesi gerekiyor. Antalya'daki turizmci kardeşimin ekmeğine kan doğramaya kimsenin hakkı yok. Buraya oy için geldiklerinde Antalyalıların hesabını soracaklarına inanıyorum.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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