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ERDOĞAN'DAN GECEYARISI KOALİSYON TWEETLERİ


ERDOĞAN'DAN GECEYARISI KOALİSYON TWEETLERİ
Tarih : 22 Haziran 2015, 09:06
Puan Ver : Erdoğan'dan Geceyarısı Koalisyon Tweetleri(9/10)9


"Türkiye, ortak dil, ortak hedefler ve ortak akıl çerçevesinde kurulmuş bir koalisyonla, istikrar ve güven iklimini yeniden tahkim edebilir. Müşterekleri değil, farklılıkları öne çıkararak adeta oyun bozanlık eden parti ve siyasetçiler bunun hesabını millete vereceğini bilmelidir. Hiç kimsenin, seçimlerin ortaya çıkardığı tablodaki konumunu, sorumluluk üstlenmek yerine sistemi kilitlemek için kullanmaya hakkı yoktur."








Etiketler: Erdoğan  Dan  Geceyarısı  Koalisyon  Tweetleri    haber

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