Vatan Memur Emeklisine Ödemeler Başlıyor!
Tuzla'da Trafik Kazası: 27 Yaralı
Stresle Baş Etmenin 5 Yolu
Serenay Ve Mehmet 'fi' İçin Yatağa Girdi
Almanya İçin Flaş Öcalan İddiası!
Bruma'ya Var Sneijder'e Yok
Hain Yaverin 'ilk Kez Gördüm' Yalanı Tutmadı
Erdoğan'dan Gece Yarısı Flaş Atamalar.. Nihat Hatipoğlu Sürprizi
Türk Adaleti Fetö Sanıklarından Hesap Soruyor
Dolar/Tl Abd Verisi İle 3.74'ün Altını Gördü
Ankara'da Yarın Bu Yollara Dikkat!
Sabah Saatlerinde Kalp Krizi Riski Daha Fazla!
Erdoğan Ve Putin Görüşüyor
Güney Kore'de Sokaklar Karıştı! 2 Ölü
Fetö Elebaşı Gülen'den 'orgeneral Akar' Talimatı
'jelibon'a Yaptıkları Savunma Şaşırttı!
Doğalgaz Abonelerine O Parayı İade Edecek
Başbakan Binali Yıldırım'dan Açıklamalar
Culpepper İle Yollar Ayrıldı
Musul'da İki Mahalle Daha Deaş'tan Kurtarıldı

ERDOĞAN'DAN GECE YARISI FLAŞ ATAMALAR.. NİHAT HATİPOĞLU SÜRPRİZİ


ERDOĞAN'DAN GECE YARISI FLAŞ ATAMALAR.. NİHAT HATİPOĞLU SÜRPRİZİ
Tarih : 11 Mart 2017, 09:13
Puan Ver : Erdoğan'dan Gece Yarısı Flaş Atamalar.. Nihat Hatipoğlu Sürprizi(7/10)8


Cumhurbaşkanlığı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine seçildiğini açıkladı. Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:" Sayın Cumhurbaşkanımız, Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun Bakanlar Kurulunca yapılan seçimini, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 6 ncı maddesinin (b) fıkrası gereğince onaylamıştır. "



 Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun Bakanlar Kurulunca yapılan seçimini, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 6'ncı maddesinin (b) fıkrası gereğince onayladı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 130'uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddeleri uyarınca, YÖK'ün önerdiği adaylar arasından Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu'nu, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hasan Ayrancı'yı, Iğdır Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma'yı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mazhar Bağlı'yı, Siirt Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden Prof. Dr. Murat Erman'ı, İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğüne ise mütevelli heyetinin teklifi ve YÖK'ün olumlu görüşü üzerine Prof. Dr. Recep Şentürk'ü atadı.



 



kaynak:hürriyet








Etiketler: Erdoğan  Dan  Gece  Yarısı  Flaş  Atamalar  Nihat  Hatipoğlu  Sürprizi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER