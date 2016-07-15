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erdoğan'dan fransızca tweet

ERDOĞAN'DAN FRANSIZCA TWEET

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa'nın Nice şehrinde, milli gün kutlaması sırasında meydana gelen saldırıyla ilgili kendi Twitter hesabından Fransızca bir mesaj paylaştı.

Tarih : 15 Temmuz 2016, 12:44
Puan Ver : Erdoğan'dan Fransızca Tweet(7/10)9


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa'daki terör saldırısına ilişkin Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Öncesinde Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransa'nın Nice şehrinde gerçekleşen terör saldırısıyla ilgili görüşlerine yer verildi.



Erdoğan sosyal medyadan Fransızca "Je condamne avec fermeté l'attaque inhumaine survenue à Nice lors des célébrations de la fête nationale en France." ifadelerini içeren tweet attı. Erdoğan mesajın Türkçesi'ni de paylaştı.









Etiketler: Erdoğan  Dan  Fransızca  Tweet    haber

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