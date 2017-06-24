

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan bayramı nedeniyle görüntülü mesaj yayınladı. Erdoğan, "Suriye ve Irak'ta oynanan oyunların, bölgede sahnelenmeye çalışılan kriz senaryolarının farkındayız. Ancak herkesin, şu gerçeğin de farkında olduğunu ümit ediyoruz.



Türkiye, bu tür oyunlarla yutulamayacak kadar büyük bir lokmadır. Ülkemizi bu tarz tuzaklarla teslim alabileceklerini sananlara cevabımızı, bizzat yerinde, sahada vermekte kararlıyız" dedi. Erdoğan, "Bayram tatilindeki yolculuklarınızda, trafik kurallarına riayet etmenizi; uykusuz araç kullanmaktan ve aşırı hızdan kaçınmanızı özellikle rica ediyorum. Bayram sevincimizi, lütfen acılarla gölgelemeyelim" uyarısında bulundu.



Erdoğan'ın bayram mesajı şu şekilde:







"Aziz vatandaşlarım, mübarek Ramazan Bayramınızı yürekten tebrik ediyorum.







Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan Ramazan ayını nihayete erdirerek, yeni umutlarla bir bayrama daha kavuştuk. ÿÜlkemizde yaşanan terör olayları ve bölgemizde devam eden, hatta yenileri ortaya çıkan insani krizler sebebiyle, bu Ramazan ayını da hüzünlü geçirdik. ÿBayramın huzur ve bereketinin, tüm bu sıkıntıları geride bırakarak, birlik ve beraberlik içinde geleceğe yürümemize vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Özellikle, terör örgütlerine karşı kahramanca mücadele veren güvenlik güçlerimizin başarıları, millet olarak bizleri gururlandırmıştır. Dağlardan ovalara, mağaralardan en izbe köşelere kadar, saklandıkları her yerde bulup hesap sordukları teröristlere dünyayı dar eden güvenlik güçlerimize, milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Terörle mücadele esnasında ve 15 Temmuz'da şehit düşen kardeşlerimize, bir kez daha Cenabı Allah'tan rahmet diliyorum. Tedavileri süren gazilerimize Rabbimden acil şifalar temenni ediyorum"







kaynak:hürriyet