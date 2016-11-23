

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yarın Avrupa Parlamentosunda bir toplantı olacak ve Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik müzakereleri için oylama yapacaklarmış. Peşinen ifade etmek isterim ki şu anda buradan söylüyorum, ekranları başında izleyen tüm dünyaya sesleniyorum: Sonuç ne çıkarsa çıksın bu oylamanın bizim nezdimizde hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur" dedi.







Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) toplantısında konuşuyor. Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle:







KRİZLERİN TAMAMI İSLAM ÜLKELERİNDE







Küresel sistemdeki fayların hareketlendiği, Suriye gibi Irak gibi ülkeleri alt üst eden depremlerin yaşandığı bir süreçten geçiyoruz. Hepimiz de bir şekilde bu olaylardan etkileniyoruz. Bugün dünya gündemini esir alan krizlerin neredeyse tamamı İslam ülkelerinin etrafında cereyan ediyor. Müslümanlar olarak adeta dünyanın yükünü bizler üzerimizde taşıyoruz. Coğrafyamızdan yansıyan haberler hepimizi derinden yaralıyor. Aklımızın alamayacağı, vicdanlarımızın asla kabul edemeyeceği vahşetleri televizyon ekranlarında gördükçe kahroluyoruz.







Bize her fırsatta insan hakları dersi veren ülkeler kendilerine sığınan çocuklara sahip çıkmaktan acizler. Şunu unutmayın her şey zıddı ile kaimdir. Atalarımız kul sıkışmayınca Hızır yetişmez derler. Yani sıkıntıda olan, dara düşen ve kendisine inanan insanları yüce Allah darda koymaz. 40 yıllık siyasi hayatımızda Allah'ın yardımını, inayetini hep yanımızda hissettik. Bunun en son örneği 15 Temmuz gecesidir. O gece silahlı kuvvetlerimizin içine sızmış bir avuç terörist, Pensilvanya'daki elebaşlarından aldıkları emirle milletin silahlarını bizzat millete çevirdiler. Milli iradeyi gasp etmeye, meşru hükümeti devirmeye çalıştılar. 248 vatandaşımız şehit edildi, 2193 insanımız da gazi oldu.



SONUÇ NE OLURSA OLSUN BİZİM İÇİN KIYMETİ HARBİYESİ YOK







Yarın Avrupa Parlamentosu'nda bir toplantı olacak ve Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik müzakereleri için oylama yapacaklarmış. Peşinen ifade etmek isterim ki şu anda buradan söylüyorum, ekranları başında izleyen tüm dünyaya sesleniyorum: Sonuç ne çıkarsa çıksın bu oylamanın bizim nezdimizde hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. 15 Temmuz gecesi demokrasi ve istiklali için canlarını ortaya koymuş bir milletin iradesini hiçbir terazi tartamaz. Bu ülkenin istikrar ve istikbal mücadelesi orada ellerin havaya kalkıp inmesiyle kesintiye uğrayacak değildir. Bu millet tatlı su demokratı olmadığını, iradesine, özgürlüğüne ve onuruna sahip çıkmak için gerekirse canını feda edebileceğini 15 Temmuz gecesi tüm dünyaya ispat etmiştir. Bu oylamanın siyasi bir bağlayıcılığı olmasa da açıkçası verilmek istenen mesajı benim hazmetmem mümkün değildir. Avrupa Parlamentosu'nun böyle bir oylamaya gitmeye tevessül etmesi dahi terör örgütlerine kol kanat gerdiğinin, onların yanında saf tuttuğunun ifadesidir.







kaynak:hürriyet