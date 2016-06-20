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ERDOĞAN'DAN 'FİRUZAĞA' AÇIKLAMASI! 'HATALILAR'


ERDOĞAN'DAN 'FİRUZAĞA' AÇIKLAMASI! 'HATALILAR'
Tarih : 20 Haziran 2016, 09:01
Puan Ver : Erdoğan'dan 'firuzağa' Açıklaması! 'hatalılar'(7/10)5


Cumhurbaşkanı Recep  Tayyip Erdoğan, önceki gün  Beyoğlu Firuzağa'da bir plakçıda yaşanan olayın arka planını anlatarak, “Asıl üzüldüğüm husus Koreli esnafın mağdur olmuş bulunmasıdır. Bu basit olayı çarpıtarak buradan bir ‘oruç tutmayanlara saldırı' efsanesi üretmek isteyenler  ART niyetlidir, kötü niyetlidir” dedi.



 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sanatçılara ve sporculara verdiği iftar yemeğinde konuştu. Önceki gün Beyoğlu Firuzağa'da meydana gelen olayın arka planını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Öğrendiğim kadarı ile  Hadise şöyle gerçekleşiyor; Koreli esnafımız internet üzerinden gerçekleştirilecek bir albüm tanıtımı için sosyal medya üzerinden davette bulunuyor. Bu çağrı üzerine plak dükkanına gelen ve zaten çok küçük olan mekanla birlikte sokakta da  Alkol alarak etkinliğe katılan 20-30 kişilik bir grup mahalle halkının tepkisiyle karşılaşıyor. Önce tartışma ardından arbede yaşanıyor. Olaya karışanlar tespit edildi, çoğu da yakalandı. Asıl üzüldüğüm husus Koreli esnafın mağdur olmuş bulunmasıdır.  Ramazan günü sokaklara taşan bu tarz bir etkinliğe kalkışmak ne kadar yanlışsa buna kaba güç kullanarak müdahale etmek de o kadar yanlıştır. Burada iki taraf da hatalıdır. Kendi milletinin kendi şehrinin hassasiyetlerine saygı duymayanlar ve buna demokratik olmayan bir tepkiyle mukabele edenler yol açtıkları arbede ile maalesef misafirperverliğimize gölge düşürmüşlerdir. Bu basit olayı çarpıtarak buradan bir ‘oruç tutmayanlara saldırı' efsanesi üretmek isteyenler art niyetlidir, kötü niyetlidir. Koreli esnafımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Duyarsızlıkları ile bu tatsız hadiseye yol açanları ve kaba güç kullanarak olayın istismarına yol açanları kınıyorum” dedi.



Erdoğan'ın Tarabya Köşkü'nde verdiği iftarda ünlüler geçidi



"UTANMIYOR MUSUNUZ YA"



"Doğrusu ben bu ülkenin bir cumhurbaşkanı  olarak buna çok üzüldüğümü açık ve net söylemek isterim.



Milli takımımız Avrupa  Şampiyonası'nda. Ve bu Avrupa Şampiyonası esasında, ben buna tabii ki bir yerde  de talihsizlik diyorum. Farklı yaklaşımlar olabilir, herkesin düşüncesi  saygındır. İlk iki maçta takımız ne yazık ki üst üste iki mağlubiyet aldı.



İkinci  maçta tribünlerden bugüne kadar göklere çıkardığımız takım kaptanımıza karşı  yapılan tezahüratları ben hiçbir şeyle izah edemiyorum. Bugüne kadar, bunca  zamandır, bu evladımız, bu kardeşimiz bu milli takımda oynamış, hep takdir  etmişiz, hep alkışlamışız. Yani bir anda ne oluyor da 'dışarı çık' diye bu tür  tezahüratlar, yuhlamalar vesaire. Peki utanmıyor musunuz ya?



Öbür tarafta  İspanyol geliyor, sarılıp kucaklayıp Barcelona'daki arkadaşını, Atletico  Madrid'deki arkadaşını orada teskin etmeye çalışıyor. Ve siz orada  yuhalıyorsunuz."



FATİH TERİM VE KIZINA YAPILANLAR



 "Öbür tarafta bakıyorsunuz, bugüne kadar  başarılarıyla övdüğümüz bir teknik direktöre ve onun kızına ve açık konuşuyorum  hamile olan kızına sosyal medyada yapılanları, ben bir baba olarak asla kabul  edemem.



Bunlar çok ciddi edepsizliktir, terbiyesizliktir. Bu milletin ne  kültüründe vardır, ne ahlak anlayışında vardır, ne edebinde vardır. Böyle birşey  yoktur, böyle birşey olamaz.  Sporda galibiyet ile mağlubiyet eşittir. Bunu böyle  bileceksin, yeri gelir galibiyetler arka arkaya gelir ama mağlubiyet de gelir.  Dünyanın en güçlülerinin neler yaşadığını görüyoruz."








Etiketler: Erdoğan  Dan    Firuzağa    Açıklaması    Hatalılar      haber

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