Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Filistin'e yönelik hak ihlalleriyle ilgili olarak Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bugün bir telefon görüşmesi yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mescid-i Aksa'daki kısıtlamalar kabul edilemez." dedi.

"İHLALLERİN YOĞUNLAŞMASI KAYGI VERİCİ"

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre ;sabah saatlerinde gerçekleşen görüşmede, başta Kudüs'te olmak üzere ihlallerin giderek yoğunlaşmasının kaygı verici olduğu vurgulandı.

"GİRİŞİN KISITLANMASI KABUL EDİLEMEZ"

Mescid-i Aksa'ya girişe kısıtlamalar getirilmesinin kabul edilemeyeceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kudüs'ün ve Harem-i Şerif'in İslami karakterinin ve kutsiyetinin korunmasının tüm İslam dünyası için önem taşıdığına dikkati çekti.

ABBAS, ERDOĞAN'A DUYARLILIĞI İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ

Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın görüşme vesilesiyle Filistin konusundaki duyarlılığından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini de ilettiği kaydedildi.

KUDÜS'TE PAZAR GÜNÜNDEN BERİ GERİLİM SÜRÜYOR

İsrail'in güvenlik gerekçesiyle Mescid-i Aksa'nın kapılarına metal arama dedektörlerini yerleştirdiği pazar gününden bu yana Kudüs'te gerilim sürüyor.

Geçen hafta iki İsrail polisinin ölümüyle sonuçlanan olaylar sonrası İsrail polisi Mescid-i Aksa çevresinde güvenlik önlemlerini artırmış protesto gösterisi düzenleyen bazı Filistinlileri de gözaltına almıştı.

"İSRAİL POLİSİNİ CAMİ ÇEVRESİNDE GÖRMEK İSTEMİYORUZ"

Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Ömer el-Kisvani İsrail polisini cami çevresinde görmek istemediklerini söyledi:

"İsrail El Aksa camiinden elini çekmeli. Ürdün ve Filistin güvenlik görevlileri El Aksa'nın iç güvenliğini sağlayabilir. Böylece operasyon yapmaya gerek kalmaz ve hiç kimse de zarar görmez." dedi.

ESKİ ŞEHİR BELDESİNE GİREN TÜM KAPILAR KAPATILDI

Kudüs'ün eski şehir beldesine giren tüm kapıları kapatan İsrail polisi eski şehir bölgesinde oturanlar ve turistler dışında kimsenin girişine izin vermiyor.

Metal arama dedektörlerinden aranarak Harem-i Şerif'e girmeyi reddeden binlerce Filistinli sabah namazını Mescid-i Aksa'nın Aslanlı Kapısı'nda kıldı.

Kaynak: haberinburada