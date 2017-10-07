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ERDOĞAN'DAN ESKİ AK PARTİLİLERLE İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN SÖZLER: İHANET YOKSA YENİDEN GÖREV VERİLİR


Erdoğan'dan Eski AK Partililerle İlgili Dikkat Çeken Sözler: İhanet Yoksa Yeniden Görev Verilir
Tarih : 07 Ekim 2017, 19:10
Puan Ver : Erdoğan'dan Eski Ak Partililerle İlgili Dikkat Çeken Sözler: İhanet Yoksa Yeniden Görev Verilir(10/10)6

AK Parti 26'ncı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı açılış programı, Afyonkarahisar'daki Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla NG Güral Otel'de başladı. Toplantıda bakan ve milletvekillerinin yanı sıra eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve TBMM eski Başkanı Bülent Arınç da yer aldı. Bu yıl kampa ilk kez Ak Parti'nin kurucu milletvekilleri de davet edildi. Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmişte AK Parti'de görev yapmış kişilerle ilgili sarf ettiği sözler dikkat çekti.

ARINÇ VE ÇELİK ERDOĞAN'LA AYNI ANDA, BAŞKA KAPIDAN SOLONA GİRDİ

Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu iki sıfatıyla 41 ay aradan sonra partisinin Afyonkarahisar'daki toplantısına katıldı. Eşi Emine Erdoğan'la salona giren Cumhurbaşkanı Erdoğan, salonun ön kısmında oturan katılımcılarla tokalaştı. TBMM eski Başkanı Bülent Arınç ve eski bakanlardan Hüseyin Çelik, Cumhurbaşkanı ile aynı anda salona başka bir kapıdan girdi.

KATILIMCILAR ÖZEL ÇİPLERLE SALONA GİRDİ, KUŞ UÇURTULMADI

"Hep Birlikte Büyük Hedeflere" sloganıyla gerçekleştirilen kampta katılımcılar, yaka kartlarına takılan özel çiplerle salona girebildi. Kampın yapıldığı otelin önü trafiğe kapatılırken, Afyonkarahisar'da çevre illerden gelen polislerle birlikte adeta kuş uçurtulmadı. Kampa gelenlerin büyük çoğunluğu açılış konuşmasına eşleriyle katıldı. Bazı katılımcılar, küçük çocuklarını da Erdoğan'ın açılış konuşmasını yaptığı salona getirdi.

DEĞİŞİM VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal İstanbul'un adımını çok kısa zamanda atacaklarını açıkladı. Teşkilatlarda ve belediyelerde yenilenme ihtiyacı bulunduğunu söylediğini kaydeden Erdoğan, AK Parti'nin değişimin partisi olarak milletin gönlünde yer ettiğine vurgu yaptı.

ESKİ AK PARTİLİLERLE İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

15 yılda en önemli büyük başarılardan birinin demokrasiden taviz vermemek olduğunu dile getiren Erdoğan, milli iradenin en büyük güven kaynağı olduğunu vurguladı. Erdoğan, "Bizim siyasi terbiyemizde görev istenmez verilir, sandıkla gelen elbette sandıkla gider ama o sandığa kadar olan süreci de kimse göz ardı edemez, kusura bakmasın. Siyasi geleneğimize ihanet etmediği sürece, görevden çekilmiş olanı yeniden değerlendirme yolu da daima vardır göreve. Bizim gizli saklımız yok. Her şeyi milletimizin gözü önünde konuşuyoruz. Kapalı kapılar ardından yapmamız gereken görüşmelerimiz de var" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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