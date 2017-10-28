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Erdoğan'dan Erken Seçim Çağrısı Yapan Kılıçdaroğlu'na Hazırlan Deyip Tarih Verdi

ERDOĞAN'DAN ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI YAPAN KILIÇDAROĞLU'NA HAZIRLAN DEYİP TARİH VERDİ

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan erken seçim çağrısı yapan Kılıçdaroğlu'na cevap: Demokrasilerde seçimin zaamanı bellidir. Ey Kılıçdaroğlu, sen çalışta 2019 Mart'ına hazırlan

Tarih : 28 Ekim 2017, 20:10
Puan Ver : Erdoğan'dan Erken Seçim Çağrısı Yapan Kılıçdaroğlu'na Hazırlan Deyip Tarih Verdi(6/10)2

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da İll Danışma Meclisi toplantısına katıldı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısına "Demokrasilerde seçimin zaamanı bellidir. Ey Kılıçdaroğlu, sen çalışta 2019 Mart'ına hazırlan" cevabını verdi.

"EY KILIÇDAROĞLU, SEN 2019 MART'INA HAZIRLAN"

İşte Erdoğan'ın sözleri:

Tuturdu şimdi erken seçim diyor. Erken seçim değil seçimin zamanı belli zaten. AK Parti iktidarlarında çıkmaz sokak olursa ki bu biliyorsunuz bu 7 Haziran'da olmuştur. Koalisyon görüşmeleri falan baktık çözüm yok dedik ki eyvallah erken seçim. Ne oldu gittik erken seçime. Rezil rüsva oldu. Hangi seçim! Bunlarla sen halkı aldatamazsın. Demokrasilerde zaman bellidir. Zamanı gelince seçim yapılır. Ey Kılıçdaroğlu sen çalışta 2019 Mart'ına hazırlan. Ardından da Kasım seçimleri var.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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