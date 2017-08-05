ERDOĞAN'DAN DİYANET'E FETÖ ELEŞTİRİSİ: BU KONUDA ÇOK GEÇ KALDILAR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen Diyanet İşleri Başkanlığı Doğu ve Güneydoğu Öğrencileri Yaz Etkinliği kapanış programında konuştu. Diyanet'i FETÖ ile mücadele konusunda eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Doğu ve Güneydoğu'daki çalışmalarda çok ama çok geç kaldılar." diyerek eleştirdi.
İşte Erdoğan'ın konuşamsından öne çıkanlar:
"KİMİLERİNİN AKSİNE YENİ NESİLDEN ÜMİTLİYİM"
Çeşitli platformlarda kimilerinin yeni nesil konusunda ümitsizliğini dile getirdiğini görüyorum. Ben ise tam tersine yeni nesilden, yani sizlerden ümitliyim. Onlar gibi ümitsizliğim yok. Allah'ın rahmetinden ümidimizi kesmeyeceğiz. Tarihini, kültürünü, medeniyetini bilen, kendini her alanda en iyi şekilde yetiştiren bir neslin geldiğine inanıyorum, bu nesli karşımda görüyorum. İnşallah sizler ülkemizi ve milletimizi bugün bulunduğu yerden çok daha ilerilere taşıyacaksınız. Bunun için Türkiye'nin 2053 ve 2071 vizyonlarını biz sizlere emanet ettik. Biz göremeyeceğiz ama siz inşallah o günleri görecek ve yaşayacaksınız.
"ÜSTÜNLÜK KÜRTLÜK VE TÜRKLÜK'TE DEĞİL"
7 Haziran seçimlerinde biraz başarı gördüler, hemen ardından sokaklara çağırdılar ve 53 kişinin ölümüne neden oldular. Hani siz Kürtlerin temsilcisiydiniz? Nasıl iş bu? Şu anda bizim hükümetimizde, partimizde Kürt kardeşlerim var. Az önce size hitap eden Bekir Bozdağ Bey Kürttür. Aynı şekilde Başbakan Yardımcımız Mehmet Şimşek Bey Kürttür. Benim genel başkan yardımcım Mehdi Eker Bey Kürttür. Bizim böyle bir derdimiz yok. Üstünlük Kürtlük ile Türklük ile değil, kim Allah'a daha yakın ise o üstündür.
"DİYANETİN BU KONUDA ÇOK EKSİĞİ VAR"
İmam Hatip'e tahammül edemediler. Farklı bir nesil gelir endişesi taşıdılar. Sırf bunun için eğitim sistemi alt üst edildi. Diğer liselerin mezunlarına sözüm yok. Kaliteyi oralarda da arayacağız. FETÖ işte bu zaafı kullanarak memleketimizin başına bela oldu. Diyanet İşleri Başkanlığımızın bu konuda çok eksiği var. Defalarca bu ikazı yaptık. Özellikle Doğu ve Güneydoğu'daki çalışmalarda çok ama çok geç kalmıştır.
Kaynak: haberinburada
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