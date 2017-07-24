Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 günlük Körfez temaslarını tamamlayarak yurda döndü.

İki günlük Suudi Arabistan, Kuveyt ve Katar temasları sonrası bu akşam Türkiye'ye dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan, havalimanında yaptığı açıklamada Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in istifa ettiği yönündeki iddialara cevap verdi.

Esenboğa Havalimanındaki basın toplantısında Erdoğan şunları söyledi:

"ZİYARETİMİZ KRİZİN AŞILMASI İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM"

Katar meselesinin çözümü noktasında neler yapabileceğimizi, ülke olarak nasıl katkıda bulunabileceğimizi birlikte istişare ettik. Öncelikle şu hususun altını tekrar çizmekte fayda görüyorum; elbette yıkmak kolay, yıkılanı yeniden inşa etmek ise her zaman çok zordur. Devletler arası münasebetlerde bu daha fazla süre ve zahmet ister. Son ziyaretimiz ve temaslarımızın istikrar ve karşılıklı güven iklimini yeniden inşa yolunda önemli bir adım olduğuna inanıyorum.

"AKSA TÜM MÜSLÜMANLARIN GÖZBEBEĞİDİR"

Mescid-i Aksa'ya yönelik İsrail yönetiminin uyguladığı kısıtlamaların kabul edilemez olduğunu ifade ettik. Müslümanların ibadet hakkını yok sayan, Mescid-i Aksa'nın kutsiyetini ihlal eden bu adımlar gerilimi daha da tırmandırmaktır. İbadetlerini yapmaya gelen Müslümanları teröristlerle eş tutmak büyük bir akıl tutulmasıdır.

İsrail bu tür hukuk tanımazlıklarla sadece kendine değil tüm bölgeye zarar veriyor. Mescid-i Aksa, tüm Müslümanların gözbebeğidir. Kutsallarımızın ayaklar altına alınmasına sessiz ve tepkisiz kalamayız.

"NATANYAHU'NUN AÇIKLAMALARI KABUL EDİLEMEZ"

Netanyahu'nun açıklamalarının kabul edilebilir hiçbir yanı yok. Bu evrensel hukuka, insan hakları beyannamesine, inanç özgürlüğüne, bu tür uluslararası altyapısı olan tüm bildirilere, belgelere ters bir harekettir.

Bir an önce İsrail yönetiminde aklıselimin galebe çalmasını temenni ediyoruz. Kudüs'ü muhafaza için kurulan İslam İşbirliği Teşkilatının Zirve Dönem Başkanı olarak bir kez daha İsrail'i hukuka, yerleşik teamüllere ve insani değerlere uygun davranmaya davet ediyorum.

"DİYANET İŞLERİ BAŞKANI FARKLIBİR GÖREV İSTEDİ"

(Diyanet İşleri Başkanı Görmez'in görevden ayrıldığı iddiaları) Şu anda henüz böyle atılmış bir adım söz konusu değil fakat geleceğe yönelik Sayın Başkanın bu noktada farklı bir görevle devam şeklinde bir arzusu, talebi söz konusu. Bu da tabii Sayın Başbakan ile görüşmek, değerlendirmek suretiyle verilecek bir karardır ama henüz Sayın Başkan görevinin başındadır. Ne görevden alma ne istifa, böyle bir şey söz konusu değildir.

"ASKERİ ÜS, SUUDEİ ARABİSTAN'DA GÜNDEME GELMEDİ"

(Katar'daki Türk Üssü) Üs konusu, gerek Suudi Arabistan gerekse Kuveyt'te gündeme gelmedi. Katar'da gündeme gelmesi tabii idi. Orada, daha neler yapabileceğimizi görüşme imkanımız oldu, bunları görüştük. Bir diğer yandan Katar'ın son dönemde özellikle takındığı bu olumlu tavır takdire şayandır.

Kaynak: haberinburada