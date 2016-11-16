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erdoğan'dan diriliş ertuğrul'a destek

ERDOĞAN'DAN DİRİLİŞ ERTUĞRUL'A DESTEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Altın Kelebek ödül töreninde Diriliş Ertuğrul dizisinin senaristinin konuşmasına izin verilmemesine tepki gösterdi: "Bu millet sizi bağrına basmış onlar bassa ne yazar basmasa ne yazar" dedi.

Tarih : 16 Kasım 2016, 09:42
Puan Ver : Erdoğan'dan Diriliş Ertuğrul'a Destek(7/10)9


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Altın Kelebek ödül töreninde Diriliş Ertuğrul dizisinin senaristinin konuşmasına izin verilmemesine tepki gösterdi: "Bu millet sizi bağrına basmış onlar bassa ne yazar basmasa ne yazar" dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT Word kanalının açılış programına katıldı. Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki programda konuşma yapan Erdoğan, Diriliş Ertuğrul dizisine destek verdi. Erdoğan, ""Diriliş'in yönetici ve kadrosuna onu söyledim. Onların o şekilde yorum yapmalarına değerlendirmelerine hiç kafanızı takmayın. Yola devam edin bu millet sizi bağrına basmış onlar bassa ne yazar basmasa ne yazar. Onların orada verilecek şekli bir ödülü önemli değil. Asıl önemli olan şu milletin gönlünü siz kazandınız ya işte asıl mükafat asıl ödül o" diye konuştu.



Türkiye'nin çevresinde yaşanan olaylara sessiz kalamayacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye tarih boyunca çağ açıp, çağ kapatan hadiselerin yaşandığı dünya siyasetine yön vermiş medeniyetlere beşiklik etmiş bir coğrafyada yaşıyor. Bugün de aynı şekilde dünya siyasetinin ticari ve ekonomik ilişkilerine yön veren önemli olaylar Türkiye'nin çevresinde yaşanıyor. Suriye, Irak, Yemen, Ukrayna gibi çatışma alanları Kafkaslar, Balkanlar, Kuzey Afrika gibi potansiyel kriz bölgeleriyle köklü bağlantılara sahibiz. Orta Doğu'dan Asya'ya, Kuzey Afrika'dan Avrupa'ya kadar birçok yerde akrabalarımız, vatandaşlarımız var. Tarihi, kültürel ve coğrafi bakımdan bu derece güçlü bir ülkenin etrafında yaşanan hadiselere yaşanan hadiselere kayıtsız kalması, gözünü kapatması, sırtını dönmesi mümkün değildir. Türkiye 2002'den beri dış politikasını bu gerçeğin idrakında olarak şekillendiriyor, adımlarını da bu çerçevede atıyor. Ülkemizin son 14 yılda yaşadığı sessiz devrimin görünür olduğu alanların başında dış politika geliyor” şeklinde konuştu.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Erdoğan  Dan  Diriliş  Ertuğrul  A  Destek    haber

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