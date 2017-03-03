ERDOĞAN'DAN 'DİRİLİŞ ERTUĞRUL' AÇIKLAMASI
Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, "Sosyal medyanın, televizyonun kültürümüzü yiyip bitirmesine göz yumamayız. Nasıl geçmişte Osmanlı, Kuruluş dizisi çok önemli bir işlev görmüşse. Günümüzde de Diriliş Ertuğrul dizisi ülkemizin içinde ve dışında ilgiyle takip ediliyor. Eğer benim 6-7 yaşındaki, 13-14 yaşındaki torunum tekrarını da izlemek suretiyle aşina kesbediyorsa demek ki bunu kazanmışız" dedi.
kaynak:hürriyet
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