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ERDOĞAN'DAN 'DİRİLİŞ ERTUĞRUL' AÇIKLAMASI


ERDOĞAN'DAN 'DİRİLİŞ ERTUĞRUL' AÇIKLAMASI
Tarih : 03 Mart 2017, 15:14
Puan Ver : Erdoğan'dan 'diriliş Ertuğrul' Açıklaması(8/10)6


Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, "Sosyal medyanın, televizyonun kültürümüzü yiyip bitirmesine göz yumamayız. Nasıl geçmişte Osmanlı, Kuruluş dizisi çok önemli bir işlev görmüşse. Günümüzde de Diriliş Ertuğrul dizisi ülkemizin içinde ve dışında ilgiyle takip ediliyor. Eğer benim 6-7 yaşındaki, 13-14 yaşındaki torunum tekrarını da izlemek suretiyle aşina kesbediyorsa demek ki bunu kazanmışız" dedi.



 



kaynak:hürriyet








Etiketler: Erdoğan  Dan    Diriliş  Ertuğrul    Açıklaması    haber

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