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ERDOĞAN'DAN DEMİRTAŞ'A ÇOK SERT YANIT!


ERDOĞAN'DAN DEMİRTAŞ'A ÇOK SERT YANIT!
Tarih : 30 Temmuz 2015, 09:29
Puan Ver : Erdoğan'dan Demirtaş'a Çok Sert Yanıt!(8/10)8


Pekin'de Türk gazetecilere açıklamalarda bulunan Erdoğan, bir gazetecinin, Demirtaş'ın, "Suruç katliamını Saray'a bağlı özel gladyo örgütü yaptı" sözlerini anımsatması üzerine, "Terbiyesizce ifadedir" dedi ve Cumhurbaşkanlığı makamının bu seviyeye düşürülmemesi gereken bir makam olduğunu vurguladı.



Erdoğan, "Bu şahıs, 6-7-8 Ekim katliamının baş sorumlusudur; bugüne kadar dokunulmazlık zırhı altındadır. Zaten abisi malum dağda yetişmiş ve halen de dağda olan birisidir. Kendisi de fırsatı bulunca herhalde oraya gider. Ağzından çıkanı kendisinin duyması gerekir. Kendi üzerindeki karanlık bulutları dağıtmaya çalışıyor. Haddini bilsin" dedi.








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