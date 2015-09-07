

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Dağlıca kesimindeki terör saldırısı ile ilgili olarak ikinci bir açıklaama yaptı. Saldırıyı şiddetle kınayan Erdoğan, milletin birlik ve beraberliğine, kardeşliğine ve geleceğine kasdeden bu tür saldırıların hiçbir zaman amacına ulaşamayacağı belirtti. Erdoğan "Bölücü terör örgütünün hain saldırısında şehit olan güvenlik güçlerimizin acısı milletçe yüreğimizi dağlamaktadır. Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı diliyor, yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum" dedi.