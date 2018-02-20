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Erdoğan'dan Çocuk İstismarıyla İlgili Açıklama: Talimat Verdik, En Ağır Ceza Neyse Adım Atılacak
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Erdoğan'dan Çocuk İstismarıyla İlgili Açıklama: Talimat Verdik, En Ağır Ceza Neyse Adım Atılacak

ERDOĞAN'DAN ÇOCUK İSTİSMARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA: TALİMAT VERDİK, EN AĞIR CEZA NEYSE ADIM ATILACAK

Çocuk istismarıyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Talimat verdik, yasal düzenleme geliyor. En ağır ceza neyse adım atılacak." dedi.

Tarih : 20 Şubat 2018, 13:20
Puan Ver : Erdoğan'dan Çocuk İstismarıyla İlgili Açıklama: Talimat Verdik, En Ağır Ceza Neyse Adım Atılacak(7/10)3

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, "Çocuk istismarı alçaklığı için talimat verdik, yasal düzenleme geliyor. En ağır ceza neyse adım atılacak." açıklamasında bulundu.

İşte Erdoğan'ın konuşmasının o kısmı:

"BU ALÇAKLIKLAR İSTİSMAR DEĞİL, ALENEN İZMİHLAL"

Bu masumların sadece yaşatılması değil her türlü tehditten korunması da bizlerin sorumluluğundadır. Son günlerde ardı ardına karşımıza çıkan alçakça saldırılarla ilgili haberler bizi düşünmeye, sigaya çekmeye yöneltmelidir. İstismar sözü ile ifade ediliyorsa da çocuklara yönelik bu alçaklıkla istismar değil, alenen izmihlal, toplumumuzu çöküşe götürecek dinamittir, alçaklıktır. Göz yumamayız. Dün bu konuyu etraflıca ele aldık. Gerek Adana'da, gerek Antalya'da cereyan eden olaylar bizler için onulmaz yaralar açmıştır. Çocuklar konusundaki hassasiyetimizi mutlaka her düzeyde ortaya koymak mecburiyetindeyiz.

"YASAL DÜZENLEMELERİ DERHAL HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

Dün Bakanlar Kurulu'nda bu meseleyi detaylı ele aldık. Boşlukların giderilmesi, tüm kanalların kullanılarak bilincin artırılması hususunda çalışma başlattık. Bu heyetimiz çok kısa süre içinde yaptıkları değerlendirmeler ışığında tekliflerini şahsıma ve sayın başbakana getireceklerdir. Meseleyi ilk Bakanlar Kurulu'nda tekrar görüşüp yasal düzenlemeleri derhal hayata geçireceğiz.

"EN AĞIR CEZA NEYSE ADIM ATILACAK"

Burada caydırıcı olması bakımından en ağır cezai müeyyideler neyse bunlar da kesinlikle alınacaktır. Bu tür konuların beklemeye, uzatmaya tahammülü yoktur. Hızlı ve etkin çözümler peşinde olmalıyız. Bu tür suçları işleyenlerin infaz sistemindeki tüm indirimlerin, kolaylıkların dışında tutulması da şarttır. Çocuğun bedeninde ve ruhunda açılan yaralan bir insanı taammüden öldürmekle aynıdır. Bu böyle bilinsin. Bu tür suçlara verilen cezaların ve infazın da hissiyatımıza uygun şekilde uygulanması gerekir. Mütenasip bir şekilde çözüme kavuşturacağız.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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