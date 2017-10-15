Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk kez başdanışmanlarından birini Çin'e Büyükelçi olarak atadı.

Ortadoğu'da etnik krizden beslenen ve PYD'yi silahlandıran Amerika'nın savaş açtığı ülke Çin, artık Türkiye ile daha yakın temas içinde olacak. Bölgedeki gelişmeleri değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk kez başdanışmanlarından birini Çin'e Büyükelçi olarak atadı.

ERDOĞAN'IN HAMLESİ ÇİN'İ SEVİNDİRDİ

Çin, Türkiye'nin bu hamlesini sevindirici buluyor üstelik yeni projelerle en değer verdiği ülkelerin arasına Türkiye'yi ekledi.

YÖNETİMİN ANKARA'DAN DA BEKLENTİSİ VAR

Pekin yönetiminin Ankara'dan bir beklentisi de var. Aradaki anlaşmazlıkların giderilebilmesi için daha fazla Çin uzmanının yetiştirilmesini ve Çin'in batılı medyadan değil yerel yada kendi medyasından takip edilmesini istiyor.

Kaynak: Sabah

Kaynak: haberinburada