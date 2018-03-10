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ERDOĞAN'DAN BİR İLK! MERSİNLİLERİ BOZKURT İŞARETİYLE SELAMLADI


Erdoğan'dan bir ilk! Mersinlileri bozkurt işaretiyle selamladı
Tarih : 10 Mart 2018, 14:40
Puan Ver : Erdoğan'dan Bir İlk! Mersinlileri Bozkurt İşaretiyle Selamladı(8/10)4

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Mersin İl Kongresi öncesi salon dışında bekleyenlere seslendi . Cumhurbaşkanı'nın bozkurt işareti yapmasi dikkat çekti.

BOZKURT İŞARETİYLE SELAMLADI

Cumhurbaşkanı, "tek millet, tek bayrak , tek devlet, tek vatan" dediği sırada önce bozkurt işareti yaptı. Ardından da 'rabia' işaretiyle devam etti.

Cumhurbaşkanı konuşmasında terörle mücadelede kararlılık mesaji verdi .

Afrin harekatıyla ilgili de "İlerleyişimiz devam ediyor, sınırımızda terör koridoruna müsaade etmeyeceğiz, güvenlik güçlerimiz gereğini yapıyor" ifadelerini kullandı.

SEFER GÖREV EMRİNİ HATIRLATTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Kongresi'ne katılmak üzere gittiği Mersin'de, kongrenin yapılacağı salon önünde kendisini karşılayan kalabalığa hitap etti. Erdoğan, buradaki konuşmasında daha önce dile getirdiği 'Sefer görev emri'ni bir kez daha hatırlattı. Erdoğan, "Reis bizi Afrin'e götür" sloganları üzerine "Sefer görev emri geldiği zaman önce ben sonra hep beraber gideceğiz. Çünkü biz şehadete inanıyoruz" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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