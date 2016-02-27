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ERDOĞAN'DAN BİR İLK! BATI AFRİKA'YA GİDİYOR


ERDOĞAN'DAN BİR İLK! BATI AFRİKA'YA GİDİYOR
Tarih : 27 Şubat 2016, 12:54
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Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre Erdoğan, 28 Şubat-3 Mart tarihlerinde Batı Afrika ülkelerinden Fildişi Sahili, Gana, Nijerya ve Gine'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.



Erdoğan'ın, 28-29 Şubat'ta Fildişi Sahili'ne, 29 Şubat-1 Mart'ta Gana'ya, 2-3 Mart'ta Nijerya'ya ve 3 Mart'ta da Gine'ye yapacağı ziyaretlerde, söz konusu ülkelerle ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması, çeşitli alanlarda anlaşmalar imzalanması öngörülüyor.



Fildişi Sahili ve Gine'ye yapılacak ziyaretler, bu ülkelere cumhurbaşkanı düzeyinde Türkiye'den gerçekleştirilen ilk ziyaret olma niteliği taşıyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 21 Ocak-24 Ocak 2015'te Etiyopya, Cibuti ve Somali'ye gerçekleştirdiği ziyaretlerinin ardından, bu defa Fildişi Sahili, Gana, Nijerya ve Gine'ye yapacağı ziyaretlerle stratejik ortak olunan Afrika kıtasıyla işbirliğin daha da derinleşmesine imkan sağlanacak.



Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) üyesi söz konusu 4 ülkeye yapılacak ziyaretler, aynı zamanda Afrika kıtasının önemli bölgesel yapılanması olan ECOWAS'la Türkiye'nin ilişkilerini geliştirme yönündeki arzusunu da ortaya koyuyor.








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