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erdoğan'dan beştepe'de önemli açıklamalar

ERDOĞAN'DAN BEŞTEPE'DE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde "Güzel Bir Türkiye İçin Tabii ki Evet" programında konuşuyor... Erdoğan güzellik uzmanlarının sorunlarıyla ilgili bakanlar kurulu kararını canlı yayında imzaladı. Salon ayağa kalktı.

Tarih : 29 Mart 2017, 12:27
Puan Ver : Erdoğan'dan Beştepe'de Önemli Açıklamalar(10/10)12


Program kapsamında güzellik uzmanlarını ağırlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar.



Güzel bir Türkiye için evet dediğiniz için her birinize şükranlarımızı sunuyorum.Sizlerin de sorunlarınızın çözümü konusunda şüphesiz ki yapmak görevimizdir.



BAKANLAR KURULUNU ONAYLADI



Her alanda güzelliğin övüldüğü bir yerde insanlığın ihmal edilmesi düşünülebilir mi? Kendi medeniyetimizin ve kültürümüzün sınırları çerçevesinde bu çalışmaların yürütülmesini çok isabetli buluyorum. Her esnafımız gibi sizlerin de sorunlarınızın çözümü için elimizden geleni yapmalıyız. Bugün Bakanlar Kurulu'nda kararı onaylayacağım. Bu tabii bizim için bir görevdi ve bugün yerine gelmesi bizim içinde ayrı bir mutluluk vesilesidir. Bu vesileyle Sağlık Bakanıma, İçişleri Bakanıma, Milletvekilimiz Öznur kardeşime, huzurunuzda tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. STK olarak Sayın Abdülkadir bey kardeşime teşekkür ediyorum.



"SESSİZ BİR DEVRİM GERÇEKLEŞTİRDİK"



16 Nisan'dan sonra daha güzel bir Türkiye olacak. 14 yıl bu ülkede bizler sessiz devrim gerçekleştirdik. Bunu bugün bize saldıran Batı konuşuyordu. Başbakan olduğumda, 100 günlük bir program, 100 günde Türkiye tırmanmaya başladı. Adama sormazlar mı, on yıllar boyu bu ülkede bizi 3 bin 5 bin dolarlarda neden süründürdünüz diye sormazlar mı? Ah hanım kardeşlerim sizler bunu iyi bilirsiniz. Ben önce bir işçiydim ve babam memurdu. Fakat annemin hastaneye gideceği zaman sırada beklemesin diye numarasını almaya giderdim. Çocuğum... O kuyruklarda çektiğim çileyi bilirim. Hele hele birde SSK'lı olarak hastaneye gittiğim zaman Kasımpaşa'da oturuyordum. Okmeydanı SSK'ya giderdik. Hijyen şartları olmayan bir hastaneydi. Şu anda ana muhalefetin başındaki zat o zaman müdürdü. Bu tür hastanelerde yattık mı? Yattık ve o günün genel müdür olan zat şu ifadeyi kullanıyor: O günün şartları bugünden daha iyiydi diyor. Senin görevin ne, eğer o daha iyiyse sen daha iyisini yapacaksın. 3 bin 500 dolardan 11 bine götürdük.



30 büyük şehrimizde şehir hastaneleri açacağız. Şu anda hastanesi olmayan bir ilimiz yok.



 



kaynak:milliyet








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