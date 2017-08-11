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Erdoğan'dan Bayram Tatili Yorumu: 10 Gün Turizm Açısından İsabetli Olur

ERDOĞAN'DAN BAYRAM TATİLİ YORUMU: 10 GÜN TURİZM AÇISINDAN İSABETLİ OLUR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı tatilinin ne kadar olacağı ile ilgili tartışmalara "10 gün turizm açısından isabetli olur." diyerek katıldı.

Tarih : 11 Ağustos 2017, 15:10
Puan Ver : Erdoğan'dan Bayram Tatili Yorumu: 10 Gün Turizm Açısından İsabetli Olur(10/10)6

Kurban Bayramı tatili ile ilgili tartışmalara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da girdi. Erdoğan, "10 gün turizm açısından isabetli olur.""diyerek bayram tatilinin uzun olacağının sinyalini verdi.

"TURİZM AÇISINDAN 10 GÜN OLUMLU OLUR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışı kurban bayramı tatili ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Şu anda tabii Hükümet bu 10 günü programına aldı çalışıyor. Hakikaten müsaitse turizm açısından olumlu olur. Turizm sektöründeki açığımızı suretle kapama fırsatı verir. Salı günü bakanlar kurulumuz var. Cumhurbaşkanlığında yapacağız. Hayırlı bir adım olur diye umuyorum."

BAŞBAKAN: SALI BELLİ OLACAK

Başbakan Yıldırım, "Konuyu Salı günü Bakanlar Kurulu'nda değerlendireceğiz. Orada bir karar vereceğiz. Toplumun bir kesimi 'çalışmaya devam edeceğiz' diyor, bir kesim de 'tatile devam edelim' diyor. Artısı eksisini ele alacağız. Benim bu konuda şahsi fikrim olmaz" diye konuştu.

BAKANLARDAN DA AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci dün konuyla ilgili "Onu Bakanlar Kurulu'nda konuşacağız. Ondan sonra sizinle arkadaşlarımız paylaşacak." demişti.

Üç gün önce de Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'ye benzer bir soru yöneltilmiş, 10 gün olup olamayacağı sorulmuştu. Bakan, "Ülkemizin çalışıp üretmeye ihtiyacı var." diyerek, tatilin uzatılmaması yönünde görüş belirtmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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