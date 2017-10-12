ERDOĞAN'DAN BAKANA TALİMAT: SİG SAUER SİLAHI EMNİYET TEŞKİLATIMIZDA KULLANILMAYACAK
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayından canlı yayında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya talimat verdi: Sig Sauer diye bir silah bundan sonra emniyet teşkilatımızda kullanılmayacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de 81 ilin valisiyle bir araya geldi Valilere seslendiği konuşma sırasında ABD'ye sert sözlerle yüklenen Erdoğan, "Suriye'yi dünyanın en büyük silah pazarına çevirenler, eli kanlı katilleri en modern silahlarla donatanlar, tüm bunları herhalde demokrasi aşkına yapmıyorlar. Bunların demokrasi ile alakası yok, kesinlikle yok." dedi. Canlı yayında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya da talimat verdi: Sig Sauer diye silah bundan sonra emniyet teşkilatımızda kullanılmayacak.
"SİG SAUER SİLAHLARINI BUNDAN SONRA KULLANMAYACAĞIZ"
Erdoğan "Buradan bakanımıza da söylüyorum. Sig Sauer diye silah bundan sonra emniyet teşkilatımızda kullanılmayacak. Kendi silahımızı kullanacağız. Bunlar Türk milletine diz çöktürme planlarıdır. Çünkü onlardan almaya devam ettikçe bize tembellik geliyor. Biz kendi ürettiklerimizle yapalım." dedi.
Kaynak: haberinburada
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