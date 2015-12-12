O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

ERDOĞAN'DAN BAĞDAT YÖNETİMİNE SERT MESAJ: IRAK TEDBİR ALMAZSA BİZ ALIRIZ


ERDOĞAN'DAN BAĞDAT YÖNETİMİNE SERT MESAJ: IRAK TEDBİR ALMAZSA BİZ ALIRIZ
Tarih : 12 Aralık 2015, 09:30
Puan Ver : Erdoğan'dan Bağdat Yönetimine Sert Mesaj: Irak Tedbir Almazsa Biz Alırız(5/10)5


Erdoğan, Türkmenistan ziyareti öncesi Irak merkezi yönetiminin Başika'daki Türk askerinin varlığına dair itirazlarını değerlendirdi. Birçok ülkenin Irak üzerinde attığı adımlar ve operasyonları hatırlatan Erdoğan şunları kaydetti: “Biz o ülkelerin hiçbirine benzemiyoruz, biz çok farklı bir ülkeyiz. Zira başta DAİŞ olmak üzere tüm terör örgütlerinin cirit attığı bir yer Irak. Bu terör örgütleri Türkiye için her an bir tehdit unsurudur. Fakat oraya farklı ülkelerden gelenlerin bu tehdit algısıyla yakından uzaktan herhangi bir alakası yoktur. Söylenen nedir? ‘Biz davete icabetle Irak'a geldik'. Kabul de yani biz şimdi ülkemize yapılacak bir saldırıda merkezi yönetimin davetini mi bekleyeceğiz? Böyle bir lüksümüz yok. Tam aksine biz diyoruz ki Irak merkezi yönetimi eğer oradan ülkemize yapılacak herhangi bir terör saldırısına gerekli tedbiri alamıyorsa, bu tedbirlerimizi biz alırız.”

Söylediği ifadelerin yeni kullanılmadığını belirten Erdoğan, “Başbakanlığım döneminde de Irak'ın yetkilileriyle, önceki başbakan dahil olmak üzere bunları hep konuştuk. ‘Ya siz bu tedbirleri alın, biz almak durumunda kalacağız. Bizi buna sevk etmeyin' diye defaatle bunları söylemişizdir. DAEŞ'in Irak'taki şu anda gerçekleştirmiş olduğu işgaldir, ki bu işgale karşı da merkezi yönetim henüz herhangi bir şey yapamamıştır. Oradaki askerimizi geri çekmek gibi bir şey de söz konusu olamaz. Açıklanan rakamların hepsi uçuktur. Bu rakamların orada bizim bulundurduğumuz asker sayısıyla da yakından uzaktan hiç mi hiç alakası yoktur” dedi.








Etiketler: Erdoğan  Dan  Bağdat  Yönetimine  Sert  Mesaj  Irak  Tedbir  Almazsa  Biz  Alırız  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER