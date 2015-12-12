

Erdoğan, Türkmenistan ziyareti öncesi Irak merkezi yönetiminin Başika'daki Türk askerinin varlığına dair itirazlarını değerlendirdi. Birçok ülkenin Irak üzerinde attığı adımlar ve operasyonları hatırlatan Erdoğan şunları kaydetti: “Biz o ülkelerin hiçbirine benzemiyoruz, biz çok farklı bir ülkeyiz. Zira başta DAİŞ olmak üzere tüm terör örgütlerinin cirit attığı bir yer Irak. Bu terör örgütleri Türkiye için her an bir tehdit unsurudur. Fakat oraya farklı ülkelerden gelenlerin bu tehdit algısıyla yakından uzaktan herhangi bir alakası yoktur. Söylenen nedir? ‘Biz davete icabetle Irak'a geldik'. Kabul de yani biz şimdi ülkemize yapılacak bir saldırıda merkezi yönetimin davetini mi bekleyeceğiz? Böyle bir lüksümüz yok. Tam aksine biz diyoruz ki Irak merkezi yönetimi eğer oradan ülkemize yapılacak herhangi bir terör saldırısına gerekli tedbiri alamıyorsa, bu tedbirlerimizi biz alırız.”



Söylediği ifadelerin yeni kullanılmadığını belirten Erdoğan, “Başbakanlığım döneminde de Irak'ın yetkilileriyle, önceki başbakan dahil olmak üzere bunları hep konuştuk. ‘Ya siz bu tedbirleri alın, biz almak durumunda kalacağız. Bizi buna sevk etmeyin' diye defaatle bunları söylemişizdir. DAEŞ'in Irak'taki şu anda gerçekleştirmiş olduğu işgaldir, ki bu işgale karşı da merkezi yönetim henüz herhangi bir şey yapamamıştır. Oradaki askerimizi geri çekmek gibi bir şey de söz konusu olamaz. Açıklanan rakamların hepsi uçuktur. Bu rakamların orada bizim bulundurduğumuz asker sayısıyla da yakından uzaktan hiç mi hiç alakası yoktur” dedi.