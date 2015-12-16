ERDOĞAN'DAN AZİZ SANCAR ONURUNA AKŞAM YEMEĞİ
Yemekte Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan ve kızı Sümeyye Erdoğan; Prof. Dr. Aziz Sancar'a ise eşi Esta Gwendolyn Sancar ve kızı Rose Lorraine Eifer Sancar eşlik etti.
ADI VERİLİYOR
Törende bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Savur Ortaokulu'nun adının Prof. Dr. Aziz Sancar Ortaokulu ve Artuk Anadolu Lisesi adının ise Prof. Dr. Aziz Sancar Lisesi olarak değiştiğini söyleyerek, Mardin'de yapımı tamamlanan bilim ve sanat merkezine de Prof. Dr. Aziz Sancar Bilim Sanat Merkezi adının verileceğini açıkladı. Erdoğan; "Kendilerini tebrik ediyorum. Başarılarının artarak devamını Allah'tan temenni ediyorum" dedi.
Yemekte, Milli eğitim Bakanı Nabi Avcı, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Arif Ergin, TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Aca'nın yanısıra Türkiye'nin bazı bilim kurumlarının yöneticileri ve önemli bilim adamları da katıldı.
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